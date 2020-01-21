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迎新春年假 嘉義縣5家民宿旅宿環境大改造搶客

2020-01-21 07:57聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣文化觀光局打造優質整體旅宿環境，導入旅宿環境輔導改造資源，遴選5家民宿進行旅宿環境大改造，透過改造變身，提供旅客舒適五感住宿新選擇，歡迎民眾春節來體驗。

5家旅宿環境大改造民宿分布梅山及竹崎鄉，包括「瑞里印象區」、「綠香」、「白樹腳驛棧」、「香林薇拉」及「禮好」，日前經專家評估診斷、改造，全數完成，民宿環境氛圍大幅改善。

「瑞里印象區民宿」獲選觀光局「百大優良民宿」，是嘉縣好客民宿，有環保旅店標章，規畫搭配當地紫藤花季，以紅磚牆創造入口雙層次空間畫面，設房客專屬LANDROVER越野車，帶大家遨遊瑞里，探索私房景點，附螢火蟲季夜間導覽。「綠香民宿」也是嘉縣好客民宿，山居茶園風光，屋後階梯般茶園採水土保持自然工法，以石材壘疊而成，大片墨綠景緻，放眼望之悠然心曠神怡。

「白樹腳驛棧」獲觀光局「好客民宿」標章，外觀台式傳統三合院，房間由榻榻米鋪設而出的傳統日式格局，有萬坪綠草坪，以「白樹腳」為設計理念，結合品牌招牌作來客留念及網路行銷主畫面。「香林薇拉民宿」獲「好客民宿」標章，為歐式鄉村風格親子民宿，是全台僅有主題歌曲「帶我去薇拉旅行」民宿，在阿里山森林鐵路旁，在民宿就能看到小火車。

「禮好LiHo！民宿」台語「您好」意思，提供優質舒適住宿環境，結合阿里山茶文化規畫遊程體驗，茶園參觀、製茶體驗，增設正面木作招牌作視覺焦點。文觀局說，未來將持續導入不同計畫，將整體旅宿環境逐步改善，透過民宿或在地元素融入設計風格，轉化成優質舒適氛圍，5家民宿詳請地址請上文觀局官網查看。

禮好民宿。圖／縣府提供
禮好民宿。圖／縣府提供
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白樹腳驛棧。圖／縣府提供
白樹腳驛棧。圖／縣府提供
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瑞里印像區民宿。圖／縣府提供
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香林薇拉民宿。圖／縣府提供
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綠香民宿。圖／縣府提供
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民宿瑞里阿里山

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