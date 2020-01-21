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剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

南一中畢業生范淵淞小時候就夢想當飛官，5年前如願考上空官，畢業後進入飛行班，經過嚴厲磨練與挑戰，去年底完訓，正式成為飛行員，近期內將獲頒授飛行胸章，也是南一中近10年來第一位飛官，更完成父親未能成為飛行員的夢想。

185公分的范淵淞就讀台南一中高三時仍顯得瘦弱，但他由空官通識中心副教授兼數理組主任潘彥良陪同到南一中都讓師長驚訝，原本瘦高的淵淞已成英姿煥發，體格健碩的大帥哥。5年多前范淵淞考上空官時向聯合報記者表示，從小就立志要當飛官，看到記者再度採訪，興奮地說「我達成夢想了」。

中尉飛官范淵淞表示，父親是軍校畢業，也曾想當飛官，卻因體檢沒過而未能如願，後來又因身體因素，提早退役，也留下遺憾。自己小時候有機會到空軍基地看飛行表演，相當羨慕，有了想當飛官的夢想。上了高中也常會看到從上空而過的戰機，意志更為堅定，就以空官為第一志願。

空官畢業後，選地勤與「飛行線」，絕大多數畢業生都選飛行，但也是絕大多數會被淘汰，只能擔任地勤工作。范淵淞說，和他一起參加飛行班的這梯次有42人，但只有14人完訓，成為飛行員。受訓過程中最大挑戰的是戰鬥組訓練，考驗的是瞬間反應和抗G力，許多同學都是在這這關被刷下來。飛行過程中因氣壓關係會產生G力，造成血液往下流，若沒抗G動作，將腹肌、下半身肌肉用力，把血液往上推，就會灰視甚至昏迷。因戰機速度快，空中隊形的變化都必須瞬間反應，也是最大的挑戰。

讀大學不一定能找到自己的目標，讀軍校可走不同的路，飛行員更是崇高職業，范淵淞說，將在下學期回到母校，向學弟妹介紹空軍官校與自己成為飛官的歷程，鼓勵學弟妹選擇軍校，勇敢追夢。

空軍中為飛官范淵松（中）由空官通識中心副教授兼數理組主任潘彥良陪同回母校，校長廖...
空軍中為飛官范淵松（中）由空官通識中心副教授兼數理組主任潘彥良陪同回母校，校長廖財固（右）贈送小書包。記者鄭惠仁／攝影
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南一中夢想空軍

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