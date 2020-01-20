終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

嘉義縣梅山鄉太和村以往因沒開放中大型遊覽車，讓許多觀光客無法跟團到此旅遊，嘉義縣政府日前公告將於今年2月1日開放中型巴士行駛嘉義縣梅山鄉瑞里至太和路段，以及太和至奮起湖路段，太和村長許元舜表示，鄉親等十多年終於通過，歡迎民眾到太和旅遊。

許元舜表示，太和村介於梅山鄉太平村及竹崎奮起湖中間，雖然太和有很好的環境，民眾到此可以體驗採茶品茶、欣賞夕陽與雲瀑、賞櫻花，還是大阿里山地區唯二可體驗製作陶杯的地方，但因所在地關係，民眾一般只會到太平、奮起湖這兩個觀光景點參觀後就離開，很少走入太和。

嘉義縣政府表示，為因應山區觀光產業發展，縣府在去年11月12日邀請道安委員及相關單位現場檢視瑞里至太和路段（縣道162甲線39公里+107至47公里+173），及太和至奮起湖路段（縣道169線6公里+757至16公里+400）中型巴士通行的可行性，並提供交通安全設施改善的建議。