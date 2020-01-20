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亞洲首座太陽能教育休閒農場 讓麥寮變超浪漫

2020-01-20 19:47聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

農園處處浪漫、處處美。圖／晁陽農園提供
農園處處浪漫、處處美。圖／晁陽農園提供
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標榜亞洲第一座太陽能教育休閒農場的雲林縣麥寮鄉座晁陽綠能體驗農場，成立7年來致力於綠能農業的複合發展。經過多年努力已取得正式休閒農場執照，為全台首座「複合式綠能體驗農場」，農場內除多項首創的「食、農、環教」場域，更有超級浪漫的花田菜園、以及特有貓菇水餃及風味絕佳的風味餐、野菜料理，一連串的春節活動，成為雲林必吃、必玩、必體驗的景點。

所吃的無毒野蔬可自採自理，一家人可一起構思如何料理，包括紫菜包美生菜沙拉，保證好吃又有趣，更可讓孩子體驗從農田到餐桌的食農教育

用完餐漫步在花道，輕聞花香，向日葵花園裡追逐嬉戲，再到落羽松林道，觀賞池塘裡鴨鵝悠游，享受午后溫暖的春陽，在一棟棟彩虹農倉前打卡，繽紛浪漫，保證讓朋友羡煞不已，更有趣的是進入蟋蟀園，和昆蟲互動同樂，鬥鬥蟋蟀，走走迷宮樂趣無窮。

農場主人邱信富說，春節初一至初五，推出系列迎春活動，包括鄉村風田園健康料理、露營、斜屋頂樂園+太陽花打卡、太陽能農場採摘、體適能檢測、過貓魚飼料DIY+餵魚、SPF溏心蛋DIY、蟋蟀的家DIY、超酷逗蟋蟀秀、未來食物新知、循環農業導覽、菇菇栽培室DIY、青青草原放風箏玩飛盤滾大球…等活動，更推出陽光良食餐券、DIY套票，老少咸宜，全家歡樂。

邱信富指出，晁陽太陽能農場特有的珊瑚菇加過貓手做成水餃，取其「菇貓」「龜毛」「good mall」的諧音，創建Good Mall自有安心品牌，到這裡品嘗各種安心優質產品，SPF生命活蛋等系列產品。民眾可沿著台61線抵麥寮下交流道5分鐘依路標走即可抵達，詳情可上網查詢https://www.good-mall.com.tw

可自行到田裡摘菜，體驗農村並吃健康。圖／晁陽農園提供
可自行到田裡摘菜，體驗農村並吃健康。圖／晁陽農園提供
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逗蟋蟀最有趣。圖／晁陽農園提供
逗蟋蟀最有趣。圖／晁陽農園提供
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落羽松水塘讓人流連忘返。圖／晁陽農園提供
落羽松水塘讓人流連忘返。圖／晁陽農園提供
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浪漫的花田，漫步田間享受午后溫陽。圖／晁陽農園提供
浪漫的花田，漫步田間享受午后溫陽。圖／晁陽農園提供
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可自行採摘蔬菜，全是安全無毒。圖／晁陽農園提供
可自行採摘蔬菜，全是安全無毒。圖／晁陽農園提供
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農園處處浪漫、處處美。圖／晁陽農園提供
農園處處浪漫、處處美。圖／晁陽農園提供
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健康美食DIY。圖／晁陽農園提供
健康美食DIY。圖／晁陽農園提供
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繽紛的彩虹農倉是最佳打卡點。圖／晁陽農園提供
繽紛的彩虹農倉是最佳打卡點。圖／晁陽農園提供
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來一餐從農田到餐桌的食農教育親子特餐，全家樂淘淘。圖／晁陽農園提供
來一餐從農田到餐桌的食農教育親子特餐，全家樂淘淘。圖／晁陽農園提供
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貓菇水餃最具特色。圖／晁陽農園提供
貓菇水餃最具特色。圖／晁陽農園提供
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DIY春節食農教育

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