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春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

春節將至，台南市觀光工廠推出系列優惠邀請遊客搶好康。記者謝進盛／攝影
春節將至，台南市觀光工廠推出系列優惠邀請遊客搶好康。記者謝進盛／攝影
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馬上要過年，台南市有3家觀光工廠春節連假不打烊！多家業者也推出多元豐富展示內容及各式DIY體驗活動，台南市政府經發局為便利民眾春節出遊，經發局盤點各家觀光工廠春節營業時間及相關優惠活動，邀請遊客春節連假前往。

經發局說，台南市目前有22家觀光工廠，今年有黑橋牌香腸博物館、國王家族羽絨服飾觀光工廠、善化啤酒觀光工廠（除夕至初五）春節連假正常營業，各家觀光工廠春節詳細營業時間網址為http://www.tourismfactory.tw/index.php

經發局說，黑橋牌香腸博物館春節特別推出精選福袋特價799元，內含多樣驚喜待您開箱；國王家族羽絨服飾觀光工廠羽絲絨被下殺500元起，消費滿2000抽還可享折扣最高9折；善化啤酒觀光工廠可參訪啤酒製作過程。

經發局表示，各家觀光工廠為吸引遊客，推出各式優惠方案及活動，其中港香蘭綠色健康知識館參觀即有新春小禮物，並推出特優惠體驗商品邀您前來體驗；瓜瓜園地瓜生態故事館推出滿399抽獎活動，會員更享有95折優惠；和明織品文化館自1月27日至2月9日止，舉辦「新春和明帥趴特賣會」，消費滿1500元還可再抽紅包。

天一中藥生活化園區推出「紅包抽抽樂」單筆消費滿千元即可抽超值紅包，並於1月25日至29日舉辦「年獸在哪裡？」快閃活動；蘭都觀光工廠推出幸福滿額贈禮，現場消費滿3000元即贈送卸妝潔顏慕絲，前100名還有精美小禮物。

虹泰水凝膠世界推出拚手氣摸好禮，消費滿6600元即可參加摸彩；奇美食品幸福工廠特別推出「鼠來寶 柴神到」三部曲活動，包含限量免費拓印活動、「88骰子樂 金鼠包小子禮包兌換」及消費滿千元刮刮卡活動，有機會抽中日本機票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀光工廠春節連假

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