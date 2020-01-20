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影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市大福興宮祀奉月老，今年舉辦第2屆「金鼠年招桃花」未婚聯誼活動，在大年初五上午9點於宮廟旁廣場，邀請25到40歲未婚男女聯誼，女性以古禮拋繡球，讓男性在台下接繡球，若男性搶得繡球，就能上台，由打扮成月老的工作人員牽紅線，找到好姻緣。

大福興宮今天開記者會宣傳，並公布報名條件，凡是民國70到80年次的的男女，有正當穩定收入者，不限縣市都可報名，男子招收80人，酌收300元，女子招收40人，全額免費，因應鼠年，男女都送米老鼠頭飾，現場還有「親愛的」按讚打卡區，一打卡就送神秘小禮物。

廟方今天也請來27歲的女性盧衣綸和陳巧芃為活動宣傳，兩人除了練習拋繡球，還在宮廟牆上，寫上祈求另一半的祈福卡。

她們說，月老廟辦拋繡球活動很特別，身邊適婚年齡的朋友都想報名參加，希望找到沒有不良嗜好，有穩定工作又孝順的男性，不求多好的外表，只希望能彼此契合就好。

大福興宮總幹事蔡坤章說，去年促成許多佳偶，還有3對來月老還願，月老公、月老婆會幫助害羞、交友圈狹窄的未婚男女結交朋友，活動會先有破冰的聯誼遊戲，再請女性拋繡球，若配對成功，讓男女順其自然發展，活動報名電洽05-2771410。

嘉義市大福興宮祀奉月老，大年初五上午9點於宮廟旁廣場，邀請未婚男女聯誼，女性以古...
嘉義市大福興宮祀奉月老，大年初五上午9點於宮廟旁廣場，邀請未婚男女聯誼，女性以古禮拋接繡球，讓男性在台下接繡球。記者李承穎／攝影
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嘉義市大福興宮祀奉月老，大年初五上午9點於宮廟旁廣場，邀請未婚男女聯誼，女性以古...
嘉義市大福興宮祀奉月老，大年初五上午9點於宮廟旁廣場，邀請未婚男女聯誼，女性以古禮拋接繡球，讓男性在台下接繡球。記者李承穎／攝影
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嘉義市大福興宮祀奉月老，大年初五上午9點於宮廟旁廣場，邀請未婚男女聯誼，女性以古禮拋接繡球，讓男性在台下接繡球。記者李承穎／攝影
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月老聯誼

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