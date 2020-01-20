年節期間蔬果肉品價量均穩定 張麗善請大家安心選購

年節已近，雲林縣是農業大縣，縣長張麗善今天巡視西螺果菜市場及雲林肉品市場，了解蔬果和肉品批發情況，張縣長強調，今年不論蔬果或毛豬供應量很穩定，價格也都維持平穩，蔬果維持在每公斤約19元，尤其高麗菜等大宗蔬菜，量和價都穩定，豬肉則也維持在每公斤62元，請大家安心選購最安全品質最好的雲林農產。

雲林是台灣最大的養豬大縣，全縣畜養數量高達149萬頭，雲林肉品市場的豬隻年屠宰量達65萬頭，產值高達52億9000萬元，平均每天運銷豬量約2000頭；雲林縣長張麗善為了解過年期間豬隻運銷供應情況，今天視察肉品市場，感謝員工及第一線防疫同仁的辛勞，讓全國民眾過年期間有安全優質的豬肉可以享用。

張麗善說，為杜絕非洲豬瘟疫情，雲林率先禁用廚餘養豬，並加強養豬環境改善和消毒，飼料和飼養都嚴格管控，所以才能養出上等的雲林豬，目前肉品市場老舊但環境清潔衛生做得很好，縣府已計畫改建，提供更好的屠宰生產環境，讓全國消費者吃得更安心。

雲林肉品市場總經理黃加安也表示，雲林縣每天可供應約2200頭佔全國近1成的豬隻拍賣量，預估過年前一個月的拍賣量將達6萬6960頭，較平日增加約3成，價格維持在每公斤62到65元之間，供應量和價格都穩定。

西螺果菜市場經理姜福受也說，目前因氣候穩定，蔬菜供應量充足，原本每日平均交易量約950餘噸上下，最近幾天交易量達1500公噸，多出約五成，平均交易價格每公斤落在19到20元間，年節較搶手的蔬菜包括高麗菜、包心白菜、蘿蔔、長年菜等供貨充足、價格也穩定，民眾可放心選購。