親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

年節期間蔬果肉品價量均穩定 張麗善請大家安心選購

2020-01-20 17:04聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

年節已近，雲林縣是農業大縣，縣長張麗善今天巡視西螺果菜市場及雲林肉品市場，了解蔬果和肉品批發情況，張縣長強調，今年不論蔬果或毛豬供應量很穩定，價格也都維持平穩，蔬果維持在每公斤約19元，尤其高麗菜等大宗蔬菜，量和價都穩定，豬肉則也維持在每公斤62元，請大家安心選購最安全品質最好的雲林農產。

雲林是台灣最大的養豬大縣，全縣畜養數量高達149萬頭，雲林肉品市場的豬隻年屠宰量達65萬頭，產值高達52億9000萬元，平均每天運銷豬量約2000頭；雲林縣長張麗善為了解過年期間豬隻運銷供應情況，今天視察肉品市場，感謝員工及第一線防疫同仁的辛勞，讓全國民眾過年期間有安全優質的豬肉可以享用。

張麗善說，為杜絕非洲豬瘟疫情，雲林率先禁用廚餘養豬，並加強養豬環境改善和消毒，飼料和飼養都嚴格管控，所以才能養出上等的雲林豬，目前肉品市場老舊但環境清潔衛生做得很好，縣府已計畫改建，提供更好的屠宰生產環境，讓全國消費者吃得更安心。

雲林肉品市場總經理黃加安也表示，雲林縣每天可供應約2200頭佔全國近1成的豬隻拍賣量，預估過年前一個月的拍賣量將達6萬6960頭，較平日增加約3成，價格維持在每公斤62到65元之間，供應量和價格都穩定。

西螺果菜市場經理姜福受也說，目前因氣候穩定，蔬菜供應量充足，原本每日平均交易量約950餘噸上下，最近幾天交易量達1500公噸，多出約五成，平均交易價格每公斤落在19到20元間，年節較搶手的蔬菜包括高麗菜、包心白菜、蘿蔔、長年菜等供貨充足、價格也穩定，民眾可放心選購。

張麗善說，年節期間蔬菜和肉品需求高，雲林縣是全國最大的供應中心，縣府除確保蔬果肉品供貨穩定，也會加強食安控管，讓大家安心過好年，鼠年行大運。

雲林縣長張麗善在過年前豬肉供應高峰期間，到雲林肉品市場視察豬隻拍賣情形，並向參加...
雲林縣長張麗善在過年前豬肉供應高峰期間，到雲林肉品市場視察豬隻拍賣情形，並向參加拍賣的豬商拜早年。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣長張麗善在過年前豬肉供應高峰期間，到雲林肉品市場視察豬隻拍賣情形，並向參加...
雲林縣長張麗善在過年前豬肉供應高峰期間，到雲林肉品市場視察豬隻拍賣情形，並向參加拍賣的豬商拜早年。記者蔡維斌／攝影
分享
國內養豬大縣的雲林肉品市場過年期間供應量和價格都穩定，請大家安心選購上等的雲林豬...
國內養豬大縣的雲林肉品市場過年期間供應量和價格都穩定，請大家安心選購上等的雲林豬。記者蔡維斌／攝影
分享
國內養豬大縣的雲林肉品市場過年期間供應量和價格都穩定，請大家安心選購上等的雲林豬...
國內養豬大縣的雲林肉品市場過年期間供應量和價格都穩定，請大家安心選購上等的雲林豬。記者蔡維斌／攝影
分享
國內養豬大縣的雲林肉品市場過年期間供應量和價格都穩定，請大家安心選購上等的雲林豬...
國內養豬大縣的雲林肉品市場過年期間供應量和價格都穩定，請大家安心選購上等的雲林豬。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣長張麗善在過年前豬肉供應高峰期間，到雲林肉品市場視察豬隻拍賣情形，強調雲林...
雲林縣長張麗善在過年前豬肉供應高峰期間，到雲林肉品市場視察豬隻拍賣情形，強調雲林豬的品質超優且價格穩定，請大家安心選購。記者蔡維斌／攝影
分享

肉品張麗善高麗菜

延伸閱讀

雲林茂谷柑貼福字 贈食堂共餐長輩

送暖！雲林促銷社福市集、嘉義寒士尾牙

慰留雲林副縣長 斗六里長聯誼會懇託縣長

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

2020-01-20 17:02

願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

2020-01-20 16:49

歸仁戶政所打造浪漫新婚牆 新人拍照打卡送蜂蜜香皂

2020-01-20 15:53

年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

2020-01-20 15:40

來台南歡喜過年 正統鹿耳門聖母廟除夕熱鬧跨年

2020-01-20 15:11

籌備6年 朴子故事館過年提供懷舊歷史景點

2020-01-20 14:16

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

迎新年嘉義長庚變藝文走廊 書法家揮毫贈春聯熱鬧滾滾

2020-01-20 12:44

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

失智老人協尋暴增 嘉義縣太保救難協會成立

2020-01-20 09:01

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

台南兒保自治條例 拚今年三讀

2020-01-19 23:43

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

送暖！雲林促銷社福市集、嘉義寒士尾牙

2020-01-19 23:20

受里長照顧 獨老救災車捐北港

2020-01-19 23:19

長期住危樓 太保消防分隊暫搬家

2020-01-19 23:15

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

用新港洋桔梗裝飾家裡 嘉縣人力發展所辦春節插花教學

2020-01-19 19:01

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

影／年輕鋼琴家返鄉演奏 分享俄國求學經驗

2020-01-19 16:22

雲林初一至初四暫停收垃圾 除夕增加兩時段收運垃圾

2020-01-19 15:37

「助人最快樂！」立委陳亭妃連續8年關懷弱勢民眾

2020-01-19 14:36

朴子小鎮刺繡製春聯 50名大小朋友樂當繡工

2020-01-19 13:49

歡慶新年！雲林家扶、心傳愛協會邀300親子割麥趣

2020-01-19 13:33

西螺福興宮循古例「送神」封籤 初4子時再接神

2020-01-19 12:54

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

雲林社福團體年貨市集今開賣 張麗善協助促銷

2020-01-19 12:27
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top