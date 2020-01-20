愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

台南市政府消防局今天在北門消防分隊辦理救護車捐贈儀式，營造業者白茂裕、謝秀雲夫婦發揚愛心，捐贈第三輛救護車由副市長王時思代表接受，夫婦倆愛心回饋地方，也讓偏遠地區醫療照護更有保障。

白茂裕是本翰建設開發公司董事長與妻子謝秀雲投入營造業打拚事業有成，目前也是南瀛獅子會獅友，台南市政府消防局說，夫妻倆自103年6月、107年12月各捐贈市價190萬元、300萬元救護車給新營、佳里消防分隊，當得知北門消防分隊救護車有迫切汰換需要，決定再捐贈這輛市價220萬元救護車給北門消防分隊，以提升救災及救護品質。

捐贈儀式在北門分隊舉行，副市長王時思、消防局長李明峯、北門區長張明寶、市議員蔡秋蘭等人出席，白茂裕、謝秀雲夫婦將象徵車子鑰匙交給消防分隊，王時思說，夫婦倆回饋鄉里、倡行公益，希望藉此善行能夠拋磚引玉，讓愛持續發光發熱，幫助更多需要幫助的人。