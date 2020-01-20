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願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

2020-01-20 16:49聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣長饒慶鈴今天下午受訪表示，國民黨存亡之際，黨有需要，她願意為黨盡一分心力，至於九二共識，這是在中華民國憲法架構下，兩岸對等開放對話，也是兩岸維持和平的基石，她認為九二共識不可廢，但必須賦予新的時代意義。

選舉大敗後，國民黨跨出改革第一步，本周三中常會將提出成立改革委員會，由具有民意基礎的國民黨執政15縣市長、19縣市議長、立委，以及青年、學者專家等代表組成，盼廣納民意，以四大方向啟動檢討，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革，提出改造方案。

饒慶鈴說，代理秘書長曾銘宗說的都對，包括組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革四大方向，她都支持。至於兩岸論述，她個人傾向維持九二共識，九二共識是開放對等，而且符合中華民國憲法，但需要重新審視，要給它新時代的意義，但基本精神與架構要符合中華民國憲法。

她說，國民黨一直追求兩岸和平發展，和平勢必要對話，如果沒有九二共識，那對話的基礎是什麼？所以九二共識不可廢，兩岸和平不能用戰爭去換來，所有用戰爭換來的和平，都是悲慘的，不會有好的結果，這點她個人覺得國民黨還是優於民進黨，但是你必須給九二共識一個新時代意義，怎麼樣去重新檢視九二共識？怎麼樣去增加「過去的」九二共識未能達成的目的。

台東縣長饒慶鈴表示，願為黨改造盡一分力，她認為九二共識不可廢，但必須賦予九二共識...
台東縣長饒慶鈴表示，願為黨改造盡一分力，她認為九二共識不可廢，但必須賦予九二共識新的時代意義。本報資料照片
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九二共識國民黨饒慶鈴

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