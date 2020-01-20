願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

台東縣長饒慶鈴今天下午受訪表示，國民黨存亡之際，黨有需要，她願意為黨盡一分心力，至於九二共識，這是在中華民國憲法架構下，兩岸對等開放對話，也是兩岸維持和平的基石，她認為九二共識不可廢，但必須賦予新的時代意義。

選舉大敗後，國民黨跨出改革第一步，本周三中常會將提出成立改革委員會，由具有民意基礎的國民黨執政15縣市長、19縣市議長、立委，以及青年、學者專家等代表組成，盼廣納民意，以四大方向啟動檢討，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革，提出改造方案。

饒慶鈴說，代理秘書長曾銘宗說的都對，包括組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革四大方向，她都支持。至於兩岸論述，她個人傾向維持九二共識，九二共識是開放對等，而且符合中華民國憲法，但需要重新審視，要給它新時代的意義，但基本精神與架構要符合中華民國憲法。