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歸仁戶政所打造浪漫新婚牆 新人拍照打卡送蜂蜜香皂

2020-01-20 15:53聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市歸仁戶政在所內打造全新結婚牆，今天起讓新人拍照打卡，為新人有留下難忘回憶，今天起來所辦理結婚登記，並於結婚牆拍照打卡前20對新人，贈送熱賣50年的資生堂蜂蜜香皂。

戶政所表示，結婚是人生大事之一，許多新人為紀念這個別具意義的時刻，可在戶所辦完結婚登記都會在結婚牆拍照打卡，為創造新人有難忘回憶及浪漫拍照畫面，戶政所員工共同發揮創意打造結婚牆。

戶政所表示，結婚牆以優雅淡紫色、粉色為底色，以象徵愛情的粉紅玫瑰花為主題，再搭配淺白色小蝶點綴，以飄逸的英文字母做為新婚浪漫的氣息，字的顏色以古銅色搭配暗黃吊燈，讓文字更立體、顯眼。

結婚牆右上角「幸福臺南 情定歸仁」是由全所員工討論、題字，以「臺南」、「歸仁」點出地點，「幸福」表示戶所對新人祝福「情定」代表在戶所結婚登記，定情一生，八個字組合，讓背景有畫龍點睛效果。

戶政所主任江學通說，最近4年每年前來登記結婚的新人都超過400對，超過8成新人都會在戶所拍照紀念，以簡單、大方結婚牆為背景，讓新人成為畫面主角，2020年即將到來，「愛你愛你」成為代表 2020 年的slogan口號。

戶政所表示，即日起來所辦理結婚登記，並於結婚牆拍照打卡前20對新人，贈送熱賣50年的資生堂蜂蜜香皂，「象徵兩人甜甜蜜蜜長長久久，代表戶所祝福的心，希望可以給新人留下深刻印象，歡迎新人來歸仁戶政登記、拍照、打卡」。

戶政所打造結婚牆讓新人拍照 ，前20對新人送蜂蜜香皂。圖/戶政所提供
戶政所打造結婚牆讓新人拍照 ，前20對新人送蜂蜜香皂。圖/戶政所提供
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戶政所打造結婚牆讓新人拍照 ，前20對新人送蜂蜜香皂。圖/戶政所提供
戶政所打造結婚牆讓新人拍照 ，前20對新人送蜂蜜香皂。圖/戶政所提供
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結婚臺南

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