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影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻飼養的母土狗「黑妞」、「哈利」，牠們對田鼠有特別敏銳嗅覺，即使藏身蔗田底下，仍逃不出牠們狗爪，只見牠們嗅到鼠洞，整個頭幾乎埋進土裡，前腳比主人拿的鐮刀還厲害，扒呀扒速度有夠快，就將躲在土裡田鼠咬出交給主人，短短幾分鐘咬到3隻，全部捕捉逾10隻。

每年12月到隔年3月，台糖農場出動採蔗機採收甘蔗，這段期間，蕭姓男子帶2隻土狗到採收後蔗田，追捕田鼠，蕭男非職業捕鼠人，他當工人，工作之餘捕鼠為樂，愛吃三杯田鼠肉，捕鼠至今10年 ，他說，因蔗田用鼠藥餌，致田鼠愈來愈少也愈難捕捉，他說，未吃到藥的田鼠存活，就是他捕捉目標。

「土狗曾被田鼠咬到未喪膽，從此變得很會捉鼠!」，蕭男說，他將土狗放在剛採收完蔗園，土狗靠敏銳的嗅覺找到田鼠藏身處，發現目標，就會用兩隻前腳奮力撥開泥土，他再拿鐮刀將土挖開，只要聽到「黑妞」叫聲，就知道獵物快現身，果然，每次吠叫，就看到田鼠快速逃出老鼠洞，此時，「黑妞」以敏捷身手追捕，用嘴巴叨住獵物交給他，他捕捉最大田鼠逾1斤。

記者在旁觀看，蕭男拿鐮刀及棍子在旁翻土，狗狗伺機而動， 神情專注，靠靈敏鼻子定位鼠洞，反應迅猛，用前爪挖洞，尾巴快速擺動，隨著土被翻開，一隻隻田鼠從地裡跑出來，見到陽光撒腿竄逃，狗狗比鼠更快，追著田鼠，很快就將它們咬死在田裡，再尋找新的獵物，土狗成為主人「捕鼠神器」。

嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻...
嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻飼養的母土狗「黑妞」、「哈利」捕捉田鼠，成果豐碩。記者魯永明／攝影
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嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻...
嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻飼養的母土狗「黑妞」、「哈利」捕捉田鼠，成果豐碩。記者魯永明／攝影
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嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻飼養的母土狗「黑妞」、「哈利」捕捉田鼠，成果豐碩。記者魯永明／攝影
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嘉義縣太保市台糖馬稠後農場甘蔗田上午採收完畢，來自隔壁台南後壁區蕭姓男子，帶2隻飼養的母土狗「黑妞」、「哈利」捕捉田鼠，成果豐碩。記者魯永明／攝影
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甘蔗嘉義

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