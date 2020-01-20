年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

春節將至，台南學甲慈濟宮農曆初一、初二舉辦開基保生二大帝加持保生金幣贈送啟運活動與信眾結緣。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

春節將至，台南學甲慈濟宮在農曆大年初一、初二舉辦保生紀念金幣、佰圓保生金符贈送啟運活動，共準備8500個鼠年金幣與2000個百元保生金符與信眾結緣，邀請各地信眾春節來慈濟宮走平安橋保平安。

慈濟宮董事長王文宗今率領董監事開記者會，王文宗說，大年初一、初二將恭請國寶級800多年歷史開基保生二大帝，坐鎮七星平安橋，讓信眾可以過七星平安橋消災解厄，好運旺旺來。

而慈濟宮今年限量8500個鼠年保生紀念金幣和2000個百圓保生金符，信眾走過由開基保生二大帝坐鎮的七星平安橋消災解厄後，即可領取，年初一的前2千名送金幣套組、後3千名送紀念金幣袋組，年初二的前1500人金幣套組、另2千名送金幣袋組。另限量2千份佰圓保生金符，內有百元錢母和平安符，每份喜緣金200元。

他表示，年初一、初二過平安橋得信眾，將可以領取到慈濟宮鼠年紀念金幣(限量8500個)，每個保生金符皆放進內殿經過慈濟宮開基保生二大帝加持增添神力。

其中，正面以開基保生二大帝聖像鑄造，背面以 Q版生肖鼠，代表鼠運亨通大吉，讓信眾求取沾保生大帝靈氣。還有過年喜氣洋洋，吉祥如意春聯、紅包袋免費贈送，信眾可至慈濟宮領取。

王文宗說，今年限量金幣套組，有開基保生2大帝的「大令」(大令是學甲慈濟宮保生大帝的總兵，用以調動、指揮開基2大帝所有的兵馬。) 是一支以彎曲桃枝為主幹，上端繫著一團紅色布條令其旗，祈求一整年能平安好運旺旺來。

此外，今年慈濟宮推出多項好禮及文創商品與大家結緣，包括1、推出「保生大帝平安悠遊卡」，悠遊卡上印製開基保生2大帝聖像，伴您出遊平安，添油香200元以上即贈送1張。

2 、推出「保生大帝 X 國寶葉王交趾陶」時尚彈跳保溫瓶結緣，設計有時尚白、黑、粉紅、粉藍四款顏色。