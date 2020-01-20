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來台南歡喜過年 正統鹿耳門聖母廟除夕熱鬧跨年

2020-01-20 15:11聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

農曆春即期間，台南市安南區正統鹿耳門聖母廟除夕和元宵節，都將施放高空煙火，圖為去...
農曆春即期間，台南市安南區正統鹿耳門聖母廟除夕和元宵節，都將施放高空煙火，圖為去年元宵節盛況。圖/正統鹿耳門聖母廟提供
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台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，為慶祝農曆春節，除於2月8日元宵節舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，除夕晚間還施放高空煙火秀、開啟燈會儀式和藝人表演，摸彩等精彩節目。主委王明義今天歡迎全省民眾來台南開心過年。

王明義說，這次除夕跨年晚會，將施放5分鐘高空煙火，現場贈送2020個零錢包，並舉行1個月的燦爛燈會，燈會為迎接現代化和宗教文化，廟方設計一系列造型花燈，隔中高達8公尺高鹿耳門媽祖花燈，長約20公尺五府千歲王船花燈。

聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，2月8日（農曆正月十五日）元宵節當日登場，於廟前廣場結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗、休閒及藝文文化等辦理表演節目，當天上午10點開始舉辦，晚上11點30分結束。

元宵節鞭春牛、搶春牛晚上7點50分開始，晚上8點30分第一梯次蜂炮，晚上9點10分第一梯次高空煙火，晚上9點40分第二梯次蜂炮，晚上10點20分第二梯次高空煙火。

正統鹿耳門聖母廟今年和台南市議會、台南市政府民政局合辦新春系列活動。議長郭信良說，除夕向來有守歲傳統，但大多數民眾圍爐後玩手機或是看電視，為了讓民眾有全家可參與活動，市議會和聖母廟等單位推出除夕跨年晚會和春節祈福燈會，邀請民眾來台南體驗過年歡樂氣氛。

過年期間，台南市安南區正統鹿耳門聖母廟除夕舉辦跨年晚會和元宵節系列活動，今天邀請...
過年期間，台南市安南區正統鹿耳門聖母廟除夕舉辦跨年晚會和元宵節系列活動，今天邀請民眾來台南過新年。圖/台南市政府民政局提供
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燈會元宵節煙火秀

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