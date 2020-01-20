來台南歡喜過年 正統鹿耳門聖母廟除夕熱鬧跨年

農曆春即期間，台南市安南區正統鹿耳門聖母廟除夕和元宵節，都將施放高空煙火，圖為去年元宵節盛況。圖/正統鹿耳門聖母廟提供 分享 facebook

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，為慶祝農曆春節，除於2月8日元宵節舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，除夕晚間還施放高空煙火秀、開啟燈會儀式和藝人表演，摸彩等精彩節目。主委王明義今天歡迎全省民眾來台南開心過年。

王明義說，這次除夕跨年晚會，將施放5分鐘高空煙火，現場贈送2020個零錢包，並舉行1個月的燦爛燈會，燈會為迎接現代化和宗教文化，廟方設計一系列造型花燈，隔中高達8公尺高鹿耳門媽祖花燈，長約20公尺五府千歲王船花燈。

聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，2月8日（農曆正月十五日）元宵節當日登場，於廟前廣場結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗、休閒及藝文文化等辦理表演節目，當天上午10點開始舉辦，晚上11點30分結束。

元宵節鞭春牛、搶春牛晚上7點50分開始，晚上8點30分第一梯次蜂炮，晚上9點10分第一梯次高空煙火，晚上9點40分第二梯次蜂炮，晚上10點20分第二梯次高空煙火。