來台南歡喜過年 正統鹿耳門聖母廟除夕熱鬧跨年
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，為慶祝農曆春節，除於2月8日元宵節舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，除夕晚間還施放高空煙火秀、開啟燈會儀式和藝人表演，摸彩等精彩節目。主委王明義今天歡迎全省民眾來台南開心過年。
王明義說，這次除夕跨年晚會，將施放5分鐘高空煙火，現場贈送2020個零錢包，並舉行1個月的燦爛燈會，燈會為迎接現代化和宗教文化，廟方設計一系列造型花燈，隔中高達8公尺高鹿耳門媽祖花燈，長約20公尺五府千歲王船花燈。
聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，2月8日（農曆正月十五日）元宵節當日登場，於廟前廣場結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗、休閒及藝文文化等辦理表演節目，當天上午10點開始舉辦，晚上11點30分結束。
元宵節鞭春牛、搶春牛晚上7點50分開始，晚上8點30分第一梯次蜂炮，晚上9點10分第一梯次高空煙火，晚上9點40分第二梯次蜂炮，晚上10點20分第二梯次高空煙火。
正統鹿耳門聖母廟今年和台南市議會、台南市政府民政局合辦新春系列活動。議長郭信良說，除夕向來有守歲傳統，但大多數民眾圍爐後玩手機或是看電視，為了讓民眾有全家可參與活動，市議會和聖母廟等單位推出除夕跨年晚會和春節祈福燈會，邀請民眾來台南體驗過年歡樂氣氛。
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