影／收藏各國罕見套幣28年 古寶無患子老董春節開展

台南安定古寶無患子故事園區迎接金鼠年舉辦走春活動，展示負責人王高榮收藏、民國82年雞年至今28套生肖紀念套幣，還有各國罕見、絕版套幣，還有4千輛日本迴力模型車、能動台糖蒸氣老火車，今天布展完成場面壯觀，開放民眾到園區參觀走春。

王高榮20多年前台銀開始發行第一套生肖年套幣，自己也跟著流行排隊買套幣收藏，套幣數量沒算過；當時也開始收藏日本迴力模型車、累積已有20000多輛。

他說，逐年購買不曾間斷已20多年，更收集各國套幣，像美國建國200周年總統套幣、英國女王80歲生日紀念套幣、原住民套幣、澳洲6大代表動物等罕見紀念幣，有些已價值不菲，他還向友人借展佛經金書、金碗等特殊展品。

為了讓小朋友也有可玩的地方，王高榮還設計了許多童玩體驗活動，有積木、彩繪圖樣、推鈴鐺、踩腳步等趣味遊戲與各種古早童玩、載甘蔗的電動小火車，希望讓小朋友樂不思蜀。

故事館也配合新春推出無患子產品特賣會，多項產品促銷優惠，活動查詢電話06-5923840。