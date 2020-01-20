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籌備6年 朴子故事館過年提供懷舊歷史景點

2020-01-20 14:16聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，在縣轄第一個文創聚落朴子市「水道頭嘉藝點文創聚落」成立，嘉縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，費時6年蒐集整理大批從清朝至今文物，記述明末至今近400年朴子發展史，大年初三起開放參觀，

故事館是日新協會承租重新整修的日式宿舍改造，館徽用日治時期街章，外牆掛朴子三大地標圖像:水道頭、配天宮、榮昌老戲院，走進故事館是迎面新聞牆，用日治時期至今朴子重要人物要聞舊報紙，收藏文物多元豐富。

有神社紀念物、徽章，廟會繞境藝閣「反共抗俄、復興中華」字句刺繡，婦女生產用遮羞布，名詩人蔡啟耀詩作，陳俊哲說，許多年輕人知道反共，卻不懂為何抗俄?每件文物都有故事，館面積不大，卻有說不完故事，規畫特展室，定期更新主題文物，籌備過程許多熱心市民主動提供珍貴文物。

陳俊哲說，研究朴子文史6年，不斷訪談老人，爬梳紀錄文獻書籍，尤其政府資料庫，翻找總督府、清宮檔案及報紙，架構故事館，找回消失或遺忘故事，另透過臉書社群「朴子郡＠生活圈」發布訪查心得，以及網友回報消息，讓資訊更豐富，以故事館出發，帶動老店、老產業，甚至新故事、新產業，讓朴子成為大的故事館。

展示以朴子文資銀行為概念收藏文物，有老地圖、百年大事記、古蹟景點古今對照圖，以及教育、婚禮等等主題，從清代、日治、近代等不同時期區分，完成「朴子步行地圖」方便遊客按圖索驥古蹟、景點及美食伴手禮，故事館由大家募集資金成立，兼具藝術館及活動館，屬於大家的，大年初三起每天下午1點半到5點開館，地點在朴子市中正路11號(水道頭文創聚落)。

嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，收藏廟會繞境藝閣「反共抗俄、復...
嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，收藏廟會繞境藝閣「反共抗俄、復興中華」字句刺繡。記者魯永明／攝影
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嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，收藏文物多元豐富。記者魯永明／...
嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，收藏文物多元豐富。記者魯永明／攝影
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朴子故事館迎面新聞牆，用日治時期至今朴子重要人物要聞舊報紙。記者魯永明／攝影
朴子故事館迎面新聞牆，用日治時期至今朴子重要人物要聞舊報紙。記者魯永明／攝影
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嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，在縣轄第一個文創聚落朴子市「水...
嘉義縣首座文史團體成立的「文資銀行」-朴子故事館，在縣轄第一個文創聚落朴子市「水道頭嘉藝點文創聚落」成立，館徽用日治時期街章。記者魯永明／攝影
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