影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

75年次，身形高挑、貌似藝人隋棠的勞動部雲嘉南分署台南就業中心就服員蘇逸捷，運用「職務再設計」方案營造友善工作環境，6年來幫助近400位中高齡勞工排除工作障礙，不僅讓這群勞工能續留職場，發揮價值，也使廠商營運績效提升，深獲廠商與民眾肯定，創造勞資雙贏。

長相秀麗的蘇逸捷，目前單身，工作的過程經常需要接觸企業的老闆，常常有老闆要幫她介紹對象，讓她很不好意思。

大學外文系畢業，曾做過電信門市與客服人員的蘇逸捷，因緣際會進入台南就業中心，專責「職務再設計」相關業務，因工作性質需要拜訪廠商、訪視與服務民眾，喜歡與人互動的蘇逸捷做起來得心應手，她主動關懷、不畏風雨的服務熱誠，6年來已協助90家廠商申請該方案，幫助近400位中高齡民眾續留職場，延續其工作生命，備受讚許，去年她也為此榮獲模範勞工。

「看到服務對象的笑容，再辛苦都值得」，因家裡也是開工廠，因此更能體會中高齡勞工的辛勞，所以也更有同理心去服務中高齡民眾，蘇逸捷說，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業能多給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，「職務再設計」方案主要目的是協助排除中高齡勞工因老化過程導致體能下降造成的工作障礙或不順暢，項目包含改善工作設備、提供就業輔具、調整工作方法及流程等，每一案可補助企業最高10萬元。

日揚科技副總經理楊鴻津就很感謝蘇逸捷的幫忙，他說，公司透過職務再設計方案改善工作環境、並提供輔具給中高齡勞工使用，不僅減輕工作負擔，也提高工作效能，公司整體營運績效比往年成長5-10%；該公司52歲員工邱芳仕也說，工作需要常搬重物，對身體負擔很大，自從有了輔具之後，工作更加輕鬆愉快。