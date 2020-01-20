比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書 分享 facebook 台南有超強韓粉！在南部地區有13家分店的台南電池老闆丁鐵生，最近在自己的店前張掛「庶民要求重新選舉」的紅布條，引發關注，有人表示支持、有人則反嗆「以後不去這家電池店了」，但很多人不知道其實老闆不只是韓粉，還是個正義哥，多年來經常在路邊做廣告「反貪汙」，最近更是花出600多萬元，落實自己的理念，堪稱地表最強韓粉。

丁鐵生之前就曾在各家分店店前掛招牌反貪汙、呼籲民眾多繳稅，還在臉書上公布自己的繳稅單，而高速公路旁的T霸，也能看到台南電池打的廣告，「愛台灣請繳稅，台南電池取之社會用之社會」、「緬懷經國先生，台南電池感謝苦民所苦清廉領袖」、「孫運璿先生清白在人間，台南電池感謝清廉做事認真好官」，所費不貲。

許多人看到這些招牌不明所以，還以為是商家特殊的廣告手法，卻不知道其實是老闆的理念。最近選舉，丁鐵生不只打廣告，之前還公開送價值100多萬元的「反貪屋」，只要支持他反貪的理念，都有機會參加抽獎，本月初順利把房子送出去，相關過程都公開在自己的臉書上。

選前他還到處送「反貪鍋」，只要民眾願意分享「支持重啟特偵組、貪汙100萬關到死」等理念 ，他就送好幾千元一個的氣炸鍋，雖然沒有點名支持那位總統候選人，而且走在路上還一度被民眾質疑「怎麼會有這種好事」、「鍋子很貴耶」、「公然賄選」，但還是讓他送出40多萬元的氣炸鍋。

選後雖然心目中的人沒當選，但他不改其志，表示最近把一棟房子賣了約500萬元，也要全部捐出來，捐贈的對象也有自己的執著。他表示，第一個100萬元要送給當年尹清楓案的遺孀李美葵，理由是尹清楓是擋了他人財路的好軍人，如果沒有貪官汙吏，尹清楓就不會死，而遺孀多年來追查真相，送100萬元是鼓勵她。

第二個100萬則要送給揭發弊案的媒體工作者，心中已有設定的對象，捐贈時會一起公布名單，第三與第四個100萬則要送給太太的母校台南光華高中，與自己的母校台南海事，希望學校重視反貪教育。最後一個100萬則送給員工。

他表示自己不是有錢沒地方花，賣掉的房子是手中除了自住外、唯一一棟房子，但始終認為取之社會用之社會，他從12年前開始經營電池，胼手胝足，在12年間創下13間分店，但不是暴利，都是靠汗水與辛苦累積；而父親是老師，從小教育他分辨善惡，養成嫉惡如仇的個性，認為台灣社會如果沒有貪腐，大家都像他一樣誠實繳稅，國家才會進步，因此只要有能力就要推廣自己的理念。

他的太太也很支持先生的理想，陪著他送房子、送鍋子，但最近掛得布條多了，很多人在網路上留言要抵制電池店，太太有點擔心，「賣完這棟房子不能再花錢了」，但仍然覺得對的事情總要有人去做，先生的理念值得重視。 台南電池本月初公開送出100多萬元的「反貪屋」，並在臉書上公布。圖／取自臉書 分享 facebook 台南電池老闆丁鐵生堪稱地表最強韓粉。圖／取自臉書，本人同意使用 分享 facebook 台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書 分享 facebook 台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書 分享 facebook 台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書 分享 facebook

台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書 分享 facebook 台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書 分享 facebook