親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

深藍世家陳師孟 為何變深綠？當年扁、呂也為他頭大

王室徹底切割 哈利回應喪失「殿下」頭銜：極度難過

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
分享
台南有超強韓粉！在南部地區有13家分店的台南電池老闆丁鐵生，最近在自己的店前張掛「庶民要求重新選舉」的紅布條，引發關注，有人表示支持、有人則反嗆「以後不去這家電池店了」，但很多人不知道其實老闆不只是韓粉，還是個正義哥，多年來經常在路邊做廣告「反貪汙」，最近更是花出600多萬元，落實自己的理念，堪稱地表最強韓粉。

丁鐵生之前就曾在各家分店店前掛招牌反貪汙、呼籲民眾多繳稅，還在臉書上公布自己的繳稅單，而高速公路旁的T霸，也能看到台南電池打的廣告，「愛台灣請繳稅，台南電池取之社會用之社會」、「緬懷經國先生，台南電池感謝苦民所苦清廉領袖」、「孫運璿先生清白在人間，台南電池感謝清廉做事認真好官」，所費不貲。

許多人看到這些招牌不明所以，還以為是商家特殊的廣告手法，卻不知道其實是老闆的理念。最近選舉，丁鐵生不只打廣告，之前還公開送價值100多萬元的「反貪屋」，只要支持他反貪的理念，都有機會參加抽獎，本月初順利把房子送出去，相關過程都公開在自己的臉書上。

選前他還到處送「反貪鍋」，只要民眾願意分享「支持重啟特偵組、貪汙100萬關到死」等理念 ，他就送好幾千元一個的氣炸鍋，雖然沒有點名支持那位總統候選人，而且走在路上還一度被民眾質疑「怎麼會有這種好事」、「鍋子很貴耶」、「公然賄選」，但還是讓他送出40多萬元的氣炸鍋。

選後雖然心目中的人沒當選，但他不改其志，表示最近把一棟房子賣了約500萬元，也要全部捐出來，捐贈的對象也有自己的執著。他表示，第一個100萬元要送給當年尹清楓案的遺孀李美葵，理由是尹清楓是擋了他人財路的好軍人，如果沒有貪官汙吏，尹清楓就不會死，而遺孀多年來追查真相，送100萬元是鼓勵她。

第二個100萬則要送給揭發弊案的媒體工作者，心中已有設定的對象，捐贈時會一起公布名單，第三與第四個100萬則要送給太太的母校台南光華高中，與自己的母校台南海事，希望學校重視反貪教育。最後一個100萬則送給員工。

他表示自己不是有錢沒地方花，賣掉的房子是手中除了自住外、唯一一棟房子，但始終認為取之社會用之社會，他從12年前開始經營電池，胼手胝足，在12年間創下13間分店，但不是暴利，都是靠汗水與辛苦累積；而父親是老師，從小教育他分辨善惡，養成嫉惡如仇的個性，認為台灣社會如果沒有貪腐，大家都像他一樣誠實繳稅，國家才會進步，因此只要有能力就要推廣自己的理念。

他的太太也很支持先生的理想，陪著他送房子、送鍋子，但最近掛得布條多了，很多人在網路上留言要抵制電池店，太太有點擔心，「賣完這棟房子不能再花錢了」，但仍然覺得對的事情總要有人去做，先生的理念值得重視。

台南電池本月初公開送出100多萬元的「反貪屋」，並在臉書上公布。圖／取自臉書
台南電池本月初公開送出100多萬元的「反貪屋」，並在臉書上公布。圖／取自臉書
分享
台南電池老闆丁鐵生堪稱地表最強韓粉。圖／取自臉書，本人同意使用
台南電池老闆丁鐵生堪稱地表最強韓粉。圖／取自臉書，本人同意使用
分享
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
分享
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
分享
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
分享

台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
分享
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
分享

台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
分享
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
台南電池在各分店前掛的布招相當引人注意。圖／取自臉書
分享
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
台南電池在高速公路旁的T霸廣告引人矚目。圖／取自臉書
分享

韓粉貪汙

延伸閱讀

選後療傷 孫大千向韓粉喊話一起做五件事

韓粉喊罷免抗韓戰將反制？陳柏惟：如果理由講得...

大支新歌不噹「韓粉」了： 不要贏選舉、還要贏...

韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台南兒保自治條例 拚今年三讀

2020-01-19 23:43

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

送暖！雲林促銷社福市集、嘉義寒士尾牙

2020-01-19 23:20

受里長照顧 獨老救災車捐北港

2020-01-19 23:19

長期住危樓 太保消防分隊暫搬家

2020-01-19 23:15

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

用新港洋桔梗裝飾家裡 嘉縣人力發展所辦春節插花教學

2020-01-19 19:01

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

影／年輕鋼琴家返鄉演奏 分享俄國求學經驗

2020-01-19 16:22

雲林初一至初四暫停收垃圾 除夕增加兩時段收運垃圾

2020-01-19 15:37

「助人最快樂！」立委陳亭妃連續8年關懷弱勢民眾

2020-01-19 14:36

朴子小鎮刺繡製春聯 50名大小朋友樂當繡工

2020-01-19 13:49

歡慶新年！雲林家扶、心傳愛協會邀300親子割麥趣

2020-01-19 13:33

西螺福興宮循古例「送神」封籤 初4子時再接神

2020-01-19 12:54

雲林10位小書法家現場揮毫 書寫春聯贈民眾

2020-01-19 12:05

影／繁花盛開美不勝收！太保花海春節假期最美

2020-01-19 11:51

雲縣府效法企業管理方法5S 清出文件高1.75座101大樓

2020-01-19 09:57

農曆過年 來台南免費逛香腸博物館增長見聞

2020-01-19 09:04

春節將至 南鯤鯓代天府推名家書法作品典藏展

2020-01-19 09:01

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

雲林社福團體年貨市集今開賣 張麗善協助促銷

2020-01-19 12:27
看更多

熱門文章

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了

2020-01-19 11:50

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

春節連假遊台中怕塞？ 暢行無阻看這裡

2020-01-19 09:10

人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革

2020-01-19 09:45

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油

2020-01-19 13:51

影／環狀線免費試乘首日 板橋站有人排隊等門開

2020-01-19 10:22

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

全台花況看過來！北台這裡櫻花大爆發 再不去就沒了

2020-01-19 08:00

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

韓國瑜一早視察果菜市場發紅包 有人歡迎有人嗆

2020-01-19 09:02

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

新北環狀線試乘首日 民眾喜獲紅包

2020-01-19 12:22

雲林初一至初四暫停收垃圾 除夕增加兩時段收運垃圾

2020-01-19 15:37

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車

2020-01-19 11:58

2020全中運將在屏東登場 南北場館相距98公里

2020-01-19 12:15

中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

2020-01-19 15:29

桃園寒士尾牙席開210桌 鄭文燦親出席舉杯同樂

2020-01-19 14:38

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長

2020-01-19 17:11

影／韓國瑜視察果菜市場 民眾開心拿紅包

2020-01-19 09:24

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名

2020-01-19 14:30

從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌

2020-01-19 18:00

高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top