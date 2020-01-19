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台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市中西區民族路與西門路口圓環邊的多那之咖啡店上周六開幕，引發轟動，最主要是建築物是日治時期台南著名的酒家「寶美樓」，過去20多年來，老屋的外觀都被招牌包住，因為新店進駐，好不容易才有機會重現天日，讓大家驚豔「原來老屋這麼美」。

多那之從民族路、中山路口搬到現址，在前幾個月裝潢期間，許多人關注原本被婚紗店廣告招牌包住的老屋，一點一滴地露出來，上周六多那之開幕，老屋上方雖然仍有兩大塊招牌，山牆也不見了，但與老照片相對照，外觀大致仍保留日治時期的原貌，還有新設的寶美樓字樣。

台南老一輩的說起寶美樓，大家都知道是日治時期著名的酒家，戰後一度成為餐廳、披薩店等，20多年前租給婚紗店後，整個外觀就被包在大型廣告招牌裡，年輕一輩已經不知道寶美樓，所以這次好不容易相隔20多年，寶美樓重現，成為台南人最近討論的焦點，而因為該處圓環周邊是觀光客必到之處，老屋也相當受矚目，打開後有不少遊客拍照。

根據文史工作者陳秀俐等人的研究，寶美樓大約興建於日治時期的昭和年間（西元1936-1945年），為四層樓的鋼筋混凝土建築，規模相當大，在日治時期是台南最著名的酒家，當時有「北有江山樓（在台北大稻埕）、南有寶美樓」說法，為文人雅士與地方仕紳聚會所在，許多舊時文獻都有提到在寶美樓聚會的資料。

而在日治時期酒家內有所謂的「藝旦」，習於彈唱，召藝旦陪席是當時有錢人之間相當風雅的活動，也因此傳出許多風花雪月的故事，都發生在寶美樓裡。

還有傳說著名的「安平追想曲」填詞作者陳達儒，當年陪太太從台北回台南娘家，與朋友到寶美樓喝酒，席間聽到女侍提到安平金小姐的故事，才因此譜出傳世、膾炙人口的歌曲。

而清末民初時號稱為台灣三大美人之一的王香禪，據稱早年擔任藝旦時，也曾在寶美樓賣藝，更因此認識連橫，後來還嫁給謝介石，成為滿洲國外交部長夫人，藝旦成為貴婦傳為美談。

台南西門路與民族路口的知名建物寶美樓，目前是多那之咖啡店，內部裝設相當復古。圖／...
台南西門路與民族路口的知名建物寶美樓，目前是多那之咖啡店，內部裝設相當復古。圖／取自台南點臉書
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台南寶美樓內曾發生許多藝旦與文人雅士風花雪月的故事。圖／取自e代府城
台南寶美樓內曾發生許多藝旦與文人雅士風花雪月的故事。圖／取自e代府城
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台灣在清末民初時三大美人之一的王香禪，據稱也曾在寶美樓內賣藝。圖／取自網路
台灣在清末民初時三大美人之一的王香禪，據稱也曾在寶美樓內賣藝。圖／取自網路
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台南西門路與民族路口的知名建物寶美樓在塵封多後重見天日。記者修瑞瑩／攝影
台南西門路與民族路口的知名建物寶美樓在塵封多後重見天日。記者修瑞瑩／攝影
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台南西門路與民族路口的知名建物寶美樓，目前是多那之咖啡店。圖／取自台南點臉書
台南西門路與民族路口的知名建物寶美樓，目前是多那之咖啡店。圖／取自台南點臉書
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日治時期台南知名的酒家「寶美樓」的舊照。圖／取自聚珍台灣網站
日治時期台南知名的酒家「寶美樓」的舊照。圖／取自聚珍台灣網站
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台南西門路與民族路口的寶美樓當年一度披薩店，當時仍能看到四樓的山牆造型。圖／取自...
台南西門路與民族路口的寶美樓當年一度披薩店，當時仍能看到四樓的山牆造型。圖／取自e代府城
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日治時期老屋婚紗

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