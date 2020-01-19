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影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市蔡英文競選總部今天下午在永康桂田飯店辦理感恩茶會，總統蔡英文、準副總統賴清德一起出席，蔡特別感性向出席輔選幹部們表示，雖然與賴在黨內初選有競爭，但初選後一樣可以合作，為黨團結創下民主典範。

這場茶會席開20多桌，不對外開放，蔡英文、賴清德都較預定時間提早到場，蔡賴更一一跟各桌出席者合影，台南市長黃偉哲及6名當選立委的賴惠員、郭國文、林宜瑾、陳亭妃、王定宇、林俊憲及多名市議員都出席。

與會人士轉述，茶會過程輕鬆，不時傳出陣陣笑聲，包括黃偉哲、郭國文、王定宇、賴惠員等人都表達這次台南市是英德配全台得票率最高的縣市，希望蔡總統未來4年能多多支持台南重大建設。

蔡總統也明快回應說「沒問題！」這部分以後就交給他（賴清德）。

郭國文會後說，蔡總統在提及上述時，還特別請原在台上後方的賴清德到她旁，蔡指出，雖然與賴在黨內初選有競爭，但初選後一樣可以合作，為民進黨黨團結，創下民主典範，蔡感性一席話，更展現總統高度，台下回報熱烈掌聲。

蔡英文也肯定賴清德這次立委賣力輔選，加上台南鄉親歷屆以來力挺民進黨，對台南選情相對放心，賴可說功不可沒。

王定宇說，會中蔡總統也表示，以往輔選團隊往往選後就沒運作，輔選與執政團隊較少交集，也少了功能，而未來是「完全執政，完全負責」希望目前輔選架構不要解散，隨時反映基層民意，「自己跟自己比」，一起來監督政府。

總統蔡英文致詞，感謝台南鄉親支持。圖／郭國文提供
總統蔡英文致詞，感謝台南鄉親支持。圖／郭國文提供
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總統蔡英文下午南下台南出席勝選感謝茶會，離開時向鄉親揮手。記者謝進盛／攝影
總統蔡英文下午南下台南出席勝選感謝茶會，離開時向鄉親揮手。記者謝進盛／攝影
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台南市蔡英文競選總部下午3在永康桂田飯店辦理感恩茶會，總統蔡英文（中）、準副總統...
台南市蔡英文競選總部下午3在永康桂田飯店辦理感恩茶會，總統蔡英文（中）、準副總統賴清德（穿西裝者）出席，感謝台南鄉親支持。圖／賴惠員服務處提供
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賴清德蔡英文郭國文

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