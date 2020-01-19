影／年輕鋼琴家返鄉演奏 分享俄國求學經驗

以鋼琴第一名錄取俄羅斯國家音樂學院並就讀一年級的林沂閱，是嘉義縣新港鄉公所前主秘林寬有的孫女，今天上午趁返鄉過年的機會，借用新港國小禮堂「寶壇館」舉行微型音樂會，表演3首鋼琴曲目及一首安可曲，約100位親朋好友及師長到場聆聽，現場宛如小型家庭演奏會。

林沂閱演奏的三首曲目分別為柴可夫斯基的「五月」、舒曼的「蝴蝶」，以及拉赫曼尼諾夫的音畫練習曲「海浪」，演奏前，林沂閱首先介紹曲目的故事，與她喜歡這首曲目的原因再進行演奏。林沂閱母親駱俐俐表示，一般鋼琴家演奏前要非常專心，無法先介紹再演奏，但林做到了，非常難得。

林沂閱表示，因為駱俐俐喜歡彈鋼琴，平時也教導初學者學習鋼琴，從小耳濡目染下，林沂閱將彈鋼琴視為生活的一部份，直到國中才立志成為鋼琴家，林在看過幾場來台的俄羅斯鋼琴家演奏後，喜歡上俄國鋼琴家的演奏方式，並想到俄羅斯學習，於2017年陸續參加俄國研習課程、學習俄文。

她說，俄羅斯國家音樂學院全程採俄文授課，因校內學習鋼琴的學生很多，為數不多的鋼琴室每天早上7點到晚上12點都會排滿，所以林沂閱每天早上6點左右就要起床到鋼琴室練琴，她很開心能有機會到俄羅斯音樂學院學習，這裡的環境、文化底蘊、文學都與台灣很不一樣。