府城同濟會有愛 寒冬圍爐送暖

歲末年終，為了讓弱勢家庭過好年，府城國際同濟會結合知名企業及宗教團體，今天在安平維悅酒店國際廳舉辦「同濟有愛‧府城陪你」圍爐活動，募集紅包及必需品逾30萬元，招待一百戶品嘗美食佳餚，現場充滿感恩溫馨氛圍。

國際同濟會台灣總會澎嘉南區府城會繼去年舉辦圍爐活動後，今年由會長曾承華接手號召眾人力量，一起來做公益，募集20桌贊助金隨即到位，賓士KTV集團贊助5萬元、泰慶公司6千元等，分送給弱勢家庭，展現企業界對公益的熱情。包括金泉源、東成、台南開基玉皇宮、紅崴科技、彩捷廣告社、鑫僑皮革塑膠公司也都捐贈各項物資，顯示社會處處有溫暖。

府城同濟會會長曾承華說，府城會自創會長謝宗憲創會以來，致力於公益活動，他接任後承先啟後接辦，雖然今年景氣不佳，但是企業界對公益贊助毫不手軟，經發起後極短的時間內便募集到位，感謝各界的善舉，讓活動圓滿成功。