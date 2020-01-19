朴子小鎮刺繡製春聯 50名大小朋友樂當繡工

農曆春節將近，嘉義縣朴子市公所今天上午聯合嘉義縣刺繡文化學會於朴子刺繡文化館首次舉辦春聯刺繡課程，50位大小朋友化身繡男繡女一針一線刺出「春」、「福」，並製成掛飾帶回家，除了促進親子互動及倡導環保，也傳揚朴子的傳統刺繡文化。

來自嘉義市的邵小弟表示，他與阿嬤、父母及哥哥一起參與這次的刺繡課程，之前也曾經參加過其他類型的刺繡，所以覺得不會很難、課程很好玩，只是自己繡的還不是很好看。

刺繡老師顏淑端表示，今天刺的「春」、「福」春聯採用回針縫及毛邊縫兩種技法，先繡字再將兩片春聯以毛邊縫縫在一起，最後再掛上中國結，為避免小朋友不敢拿針或不小心被針刺傷，課程只收國小二年級以上的學童，有許多非朴子本地的家長帶著小孩參加，50個名額很快就額滿，報名非常踴躍。

顏淑端說，一般貼在家中的春聯都是用紙製成，過一年就要撕下來，非常不環保，而刺繡製成的春聯可以保存很長時間且不退色，此外，現代人生活步調快速，連市面上販售的刺繡作品也多用電繡完成，製程快速方便但人們也相對較無耐心，刺繡工藝需將步調放慢，學生對親手製成的作品也會產生感情及記憶。