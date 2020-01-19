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歡慶新年！雲林家扶、心傳愛協會邀300親子割麥趣

2020-01-19 13:33聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

「哇~想不到麥寮也有向外國一樣的麥田！」雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥，提前度過不一樣的新年。

六年級小昊說，他從小住在市區，只有在電視上看過麥田，也未有下田經驗，雖然今天有點累，但體會到農夫的辛苦，每次播種到收成都需要花很多時間跟心力，讓他更覺得要珍惜。

在食品工廠上班的林爸爸表示，平常很少機會帶孩子出來走走，這次活動讓自己和孩子能夠扮演農夫，體會農夫的辛勞，也藉此機會告訴孩子珍惜的重要性。

月光下農場的主人提到，過去麥寮曾經是一個盛產麥子的地方，期待大家的努力與接觸，讓大家能重新認識麥寮這個地方，推廣無毒的麥子農耕，感受麥子的價值與意義。

心傳愛關懷協會義工也戴起手套，陪伴雲林家扶親子扮演一日小農下田體驗收割，協會更提供無毒麥子、醬油禮盒及手工奶酪作為每戶家庭的伴手禮，讓他們有吃、有玩還有得拿。

心傳愛關懷協會表示，希望增進弱勢兒少生命中不同的生命經驗，提供在課本上學習不到的農作體驗，了解農務工作不易與艱辛，每一次收成都是一種恩賜。

除割麥子體驗，協會還安排精采絕倫的扯鈴秀與魔術表演，成功抓住大家的眼球，讓平日忙於工作與學業的親子們，能夠暫時卸下煩惱，度過一個美好的周末。

雲林家扶廖志文主任表示，感謝心傳愛與月光下農場，提供給孩子們最好的體驗機會，學會珍惜得來不易的食物，也牽起與自己的家鄉的連結，將這份收穫滿載而歸。

雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥...
雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥。記者李京昇／攝影
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雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥...
雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥。記者李京昇／攝影
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雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥。記者李京昇／攝影
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雲林家扶中心與心傳愛關懷協會，今天邀請300多位親子到月光下友善農場體驗收割小麥。記者李京昇／攝影
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