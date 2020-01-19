影／搭吊車書寫全台最長春聯 南科考古館添亮點

全台最高意象書法春聯在南科！國立台灣史前文化博物館南科考古館，今邀請意象書法家陳世憲，於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯，輔以箏樂藝術家郭岷勤現場彈奏古箏 ，陳世憲運筆俐落，50分鐘大功告成，巨大紅色春聯，為考古館建築注入新氣象。

以意象書法聞名國際的陳世憲，多次受邀曾在法國、日本、美國等地展覽，國內走遍台灣各個角落，用書法書寫出對這片土地的熱愛台全台全。其意象書法，透過濃厚筆觸不只勾勒出鮮明意象，更貼近生活中溫度。這次在南科考古館長黃宏文接洽下，雙方一拍即合，促成這次合作案，讓鐵灰色建物因巨大紅色春聯洋溢著濃濃的年節氛圍，喜迎鼠年到來 。

這對巨大春聯高20公尺、寬2.4公尺，陳世憲獨創發想構思出「高鐵飛奔三秒過，遺址一瞬五千年，南夢墾拓長追憶，台灣文化已卓然，第一米粒第一狗，天圓地方我居安，陶文遞衍古來意 世代生息永流傳」內容，正與考古館設立宗旨相輝映。

上午10點半多，陳世憲搭乘升降吊車自20公尺高的地方，吸引慕名而來鄉親在下凝神目睹這歷史一刻，個性詼諧的陳世憲凌空提著大型書法筆，以流雲般自如之姿為考古館題詞，20公尺高，讓台下不少人看得心驚膽跳，陳倒是淡定以對。

隨後一些字形在他運筆下逐漸成形，台下參觀者不時拍手叫好。而伴隨著箏樂藝術家郭岷勤彈奏出悠揚婉約的琴聲，成為另類「混搭」特色；而南科管理局科長張家彰今首日當志工，直說太幸運了！

黃宏文說，南科考古館為迎接春節到來，以在南科地區發掘出的植物遺留，稻米、破布子、苦楝及薏苡，用其花朵意象為發想，於館內增添富春意的裝飾。因應鼠年，民眾於1月20日1月29日來館期間，在館內找到和「鼠」相關的圖像拍照並上傳至FB，打卡並標註”#南科考古心有所鼠”即有抽獎資格。