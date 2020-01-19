親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

影／搭吊車書寫全台最長春聯 南科考古館添亮點

2020-01-19 13:08聯合報 記者謝進盛／即時報導

全台最高意象書法春聯南科！國立台灣史前文化博物館南科考古館，今邀請意象書法家陳世憲，於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯，輔以箏樂藝術家郭岷勤現場彈奏古箏 ，陳世憲運筆俐落，50分鐘大功告成，巨大紅色春聯，為考古館建築注入新氣象。

以意象書法聞名國際的陳世憲，多次受邀曾在法國、日本、美國等地展覽，國內走遍台灣各個角落，用書法書寫出對這片土地的熱愛台全台全。其意象書法，透過濃厚筆觸不只勾勒出鮮明意象，更貼近生活中溫度。這次在南科考古館長黃宏文接洽下，雙方一拍即合，促成這次合作案，讓鐵灰色建物因巨大紅色春聯洋溢著濃濃的年節氛圍，喜迎鼠年到來 。

這對巨大春聯高20公尺、寬2.4公尺，陳世憲獨創發想構思出「高鐵飛奔三秒過，遺址一瞬五千年，南夢墾拓長追憶，台灣文化已卓然，第一米粒第一狗，天圓地方我居安，陶文遞衍古來意 世代生息永流傳」內容，正與考古館設立宗旨相輝映。

上午10點半多，陳世憲搭乘升降吊車自20公尺高的地方，吸引慕名而來鄉親在下凝神目睹這歷史一刻，個性詼諧的陳世憲凌空提著大型書法筆，以流雲般自如之姿為考古館題詞，20公尺高，讓台下不少人看得心驚膽跳，陳倒是淡定以對。

隨後一些字形在他運筆下逐漸成形，台下參觀者不時拍手叫好。而伴隨著箏樂藝術家郭岷勤彈奏出悠揚婉約的琴聲，成為另類「混搭」特色；而南科管理局科長張家彰今首日當志工，直說太幸運了！

黃宏文說，南科考古館為迎接春節到來，以在南科地區發掘出的植物遺留，稻米、破布子、苦楝及薏苡，用其花朵意象為發想，於館內增添富春意的裝飾。因應鼠年，民眾於1月20日1月29日來館期間，在館內找到和「鼠」相關的圖像拍照並上傳至FB，打卡並標註”#南科考古心有所鼠”即有抽獎資格。

考古館除夕至大年初一休館，春節1月26日到1月29日(初二至初五)期間，推出限量春節DIY系列活動，包含「拓印紅包袋」、「濤人絹印手作」，體驗手感絹印的布春聯、每天不同款的自印紅包袋和特殊造型的咖啡膠囊手做，把手感的溫度帶回家，邀請大家一起來考古館走春同樂。

陳世憲（中）完成作品後，與搭檔箏樂藝術家郭岷（右）、南科考古館長黃宏文合影。記者...
陳世憲（中）完成作品後，與搭檔箏樂藝術家郭岷（右）、南科考古館長黃宏文合影。記者謝進盛／攝影
分享
意象書法家陳世憲搭乘升降吊車自20公尺高開始創作。記者謝進盛／攝影
意象書法家陳世憲搭乘升降吊車自20公尺高開始創作。記者謝進盛／攝影
分享
南科考古館今邀請意象書法家陳世憲，於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯，輔以箏樂...
南科考古館今邀請意象書法家陳世憲，於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯，輔以箏樂藝術家郭岷勤現場彈奏古箏 。記者謝進盛／攝影
分享
國立台灣史前文化博物館南科考古館於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯。記者謝進盛...
國立台灣史前文化博物館南科考古館於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯。記者謝進盛／攝影
分享
現場吸引大批遊客圍觀目睹這一刻。記者謝進盛／攝影
現場吸引大批遊客圍觀目睹這一刻。記者謝進盛／攝影
分享
南科考古館今邀請意象書法家陳世憲，於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯。記者謝進...
南科考古館今邀請意象書法家陳世憲，於館外牆揮毫書寫全台最高意象書法春聯。記者謝進盛／攝影
分享

考古南科春聯

延伸閱讀

雲林10位小書法家現場揮毫 書寫春聯贈民眾

台中新科立委／二選區陳柏惟3Q春聯謝票 明公...

全國春聯書法賽 自由揮毫玩創意

新科立委莊競程發春聯 參加寒冬送暖承諾打拚

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

朴子小鎮刺繡製春聯 50名大小朋友樂當繡工

2020-01-19 13:49

歡慶新年！雲林家扶、心傳愛協會邀300親子割麥趣

2020-01-19 13:33

西螺福興宮循古例「送神」封籤 初4子時再接神

2020-01-19 12:54

雲林社福團體年貨市集今開賣 張麗善協助促銷

2020-01-19 12:27

雲林10位小書法家現場揮毫 書寫春聯贈民眾

2020-01-19 12:05

影／繁花盛開美不勝收！太保花海春節假期最美

2020-01-19 11:51

雲縣府效法企業管理方法5S 清出文件高1.75座101大樓

2020-01-19 09:57

農曆過年 來台南免費逛香腸博物館增長見聞

2020-01-19 09:04

台南女中 開咖啡課學AI

2020-01-18 23:51

台南新化年貨街開賣 170攤任你逛

2020-01-18 23:37

「嘉」有喜事 55對新人步紅毯

2020-01-18 23:36

養蚯蚓助農民 他獲「利他」獎

2020-01-18 23:35

好學橘／爬百岳、跳中東舞「找到改變的勇氣」

2020-01-18 23:31

「林聰明」傳人 書寫家的味道

2020-01-18 23:29

超羨慕的課程 南女中學生喝咖啡學AI人工智慧

2020-01-18 20:50

影／台南月津港燈節今晚啓燈 「水月風華」開幕表演驚豔

2020-01-18 20:11

眷村美食飄香 嘉義市眷村美食文化節重回竹籬笆年代

2020-01-18 20:03

不忍台南一棟棟草菇寮被拆除 這群小學生搶救草菇產業

2020-01-18 19:45

通車了！台南下營南外環道今辦謝土 方便民眾走春

2020-01-18 18:36

影／「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書發表三代林佳慧接棒

2020-01-18 18:10

嘉縣消防局歡慶成立20週年 孩童搶玩火災避難VR體驗

2020-01-18 16:55

影／台南新化年貨大街登場 黃偉哲「大口試吃」衝買氣

2020-01-18 16:54

品牌服飾贈80萬提貨券 台南分店封舘讓家扶兒選新衣

2020-01-18 16:43

台南大觀音亭及興濟宮新春市集 廟埕現人潮

2020-01-18 14:55

影／奇美博物館戶外「影子作品」亮相 成打卡新景點

2020-01-18 14:27

雲林家扶自強家庭喜獲購物金 開心採買年貨

2020-01-18 13:52

台南六甲落羽松自然祕境景點 黃偉哲：感謝觀光客發掘

2020-01-18 13:43

秒殺太平媽冬令營開幕 300名小朋友擠滿廟裡

2020-01-18 13:42

浪漫嘉義市民集團結婚 55對新人森林之歌走紅毯接吻

2020-01-18 13:37

離台南市區最近森林 新化林場100周年攝影比賽徵件

2020-01-18 13:26

雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

2020-01-18 13:19

助弱勢限量99元加購土雞被秒殺 斗南年貨市集明天請早

2020-01-18 12:52

嘉義長庚護理之家「青春不老秀」 長輩勁裝走秀迎新春

2020-01-18 12:40

失親兒想寵愛爸或媽一次 獅子會搭愛之橋為孩子圓夢

2020-01-18 12:13

「游於藝」梵谷特展 培育學生志工 推嘉縣藝術教育

2020-01-18 12:13

來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

2020-01-18 12:10

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今天動工

2020-01-18 11:46

為偏鄉學童募集運動鞋 農曆年前小朋友收到新鞋笑開懷

2020-01-18 11:09

世界草莓金牌得主與生技公司合作 開發草莓美容精華露

2020-01-18 10:00
看更多

熱門文章

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

高雄科技執法新增路口 鳳山台88線匝道2月上線取締

2020-01-18 17:51

新北捷運環狀線今天開放試乘囉！沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-18 23:51

春節連假遊台中怕塞？ 暢行無阻看這裡

2020-01-19 09:10

品牌服飾贈80萬提貨券 台南分店封舘讓家扶兒選新衣

2020-01-18 16:43

環狀線今起開放試乘 沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-19 07:52

人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革

2020-01-19 09:45

桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

2020-01-18 15:36

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了

2020-01-19 11:50

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

影／環狀線免費試乘首日 板橋站有人排隊等門開

2020-01-19 10:22

敗部復活！兩年前以97票落敗 他再戰屏東鄉長補選勝出

2020-01-18 17:54

全台花況看過來！北台這裡櫻花大爆發 再不去就沒了

2020-01-19 08:00

影／千人遊行經學測考場秒靜音 屏東家長大讚好貼心

2020-01-18 16:34

韓國瑜一早視察果菜市場發紅包 有人歡迎有人嗆

2020-01-19 09:02

台東太麻里北新橋通車 兩地村民不再繞路了

2020-01-18 16:28

影／台南月津港燈節今晚啓燈 「水月風華」開幕表演驚豔

2020-01-18 20:11

50年代林園第一個考上大學的女孩 徐慧姬80歲回鄉出書

2020-01-18 21:31

90歲老婦花百萬挺新北消防 有生之年將持續回饋社會

2020-01-18 17:52

50公頃繽紛花海 來彰化體驗「數大便是美」

2020-01-18 15:32

違反水土保持法 苗栗縣泰安鄉違規數108年度增加率最高

2020-01-18 20:55

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

嘉義市國中小候用校長、候用主任甄選結果名單公布

2020-01-18 19:36

影／「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書發表三代林佳慧接棒

2020-01-18 18:10

1元變10元！盧秀燕鼠年小紅包 「錢鼠不盡」錢變多

2020-01-18 14:49

沈睡的「巨鮪來富」醒了 入夜閃耀勾起燈會時的悸動

2020-01-18 16:32

影／創意料理「寒國魚」讓韓粉吃免驚 撫慰失落心靈

2020-01-18 15:33

環狀線帶動房價上揚 國際飯店進駐

2020-01-18 23:45

影／歷經政治洗禮 于美人偏鄉送年菜「做正面事弭平傷口」

2020-01-18 16:33

影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車

2020-01-19 11:58

影／台南新化年貨大街登場 黃偉哲「大口試吃」衝買氣

2020-01-18 16:54

金門新春假日花市好好玩 吸引民眾熱情參與

2020-01-18 18:57

快過年！昇恆昌邀書法大師寫春聯 免費送民眾引迴響

2020-01-18 16:39

影／超暖心！苗栗縣議長捐薪水300萬 獎助學金回饋鄉里

2020-01-18 16:21

超羨慕的課程 南女中學生喝咖啡學AI人工智慧

2020-01-18 20:50

不忍台南一棟棟草菇寮被拆除 這群小學生搶救草菇產業

2020-01-18 19:45

櫻木花道平交道 鐵軌拍照要罰

2020-01-18 23:08

通車了！台南下營南外環道今辦謝土 方便民眾走春

2020-01-18 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top