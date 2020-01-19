雲林社福團體年貨市集今開賣 張麗善協助促銷

雲林縣社福團體年貨市集今天一早9點半在斗南田徑場前廣場登場，現場有縣內13間身心障礙團體、機構及庇護工場帶來的產品，縣長張麗善等人也到場協助促銷，盼大家用行動支持社福團體。

縣府與斗南鎮公所、斗南鎮他里霧文史協會，為推廣縣內社福團體年節產品，讓弱勢團體及其服務對象，也能夠靠自己的力量販售產品獲得收入，一起過個好年，特別舉辦市集。

社會處處長林文志表示，雲林縣現有5萬多名身心障礙者，縣內的身心障礙團體有許多特色產品，都是身心障礙朋友靠著自己的力量努力製作而成。

像是慶興基金會的緣享蘭花場，每盆蘭花都是由智能障礙學員，從養花到組盆一步一步慢慢完成，送禮自賞都非常美麗大方。

身心障礙者重建協會希望工場，由智能障礙學員，每天分工在果園拔草、採收，再將洛神果及沙梨果製成鮮釀醋，堅持不灑農藥、不施化學肥料、不用除草劑，做成天然的養生飲品。

糧莘庇護農場所推出的紅藜咖啡，是使用農場有機轉型期的紅藜並結合在地古坑咖啡，是屬於浸泡式咖啡，不但方便取用，更冷熱泡皆宜。

雲林縣聲暉協進會為讓聽語障的學員能有一技之長，成立烘焙訓練部門，聘請專業麵包師傅教導製作麵包及茶會點心等，此次推出的牛軋糖及南棗核桃糕、蔓越莓杏仁，都是學員們自己親手所製作的。

此外，聽語障福利協進會除了有聽語障清潔隊，也有推出由聾人朋友們自己親力親為所做出的QQ雪花餅禮盒；還有弱勢婦女團體推出的產品，也都純手工。