影／繁花盛開美不勝收！太保花海春節假期最美

嘉義縣太保市公所、太保市農會舉辦的「鼠稻幸福」太保市花海節今天登場，25公頃花海受目前約盛開7成，二期播種的百日草及向日葵受氣候影響，預定1周後盛開，農曆春節將是 最佳賞花期。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘，太保市長黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞，及嘉義縣議員詹琬蓁、戴光宗，今天都參加花海節開幕式，太保市農會及各產銷班也到場展售地方特色農產品，許多民眾也進入花田，以七彩花田為背景拍照。

翁章梁說，太保花海節已進入第6年，一個活動能連續舉辦5年以上， 代表這個活動是成熟、成功的，而且受到地方熱情支持，太保花海區域達25公頃，每年春節假期都吸引許多民眾回嘉賞花，絕對是春節走春、拍照最佳去處。

「歡樂鼠不完！」黃榮利說，今年有機米專區花海以「金鼠」為主題，金鼠來嘉讓大家財源滾滾、健康、歡樂滿滿，今年花海節規畫彩虹花道、太陽花海及綜合花海三大主題，並設有稻草童玩區，讓小朋友能在稻田裡玩耍。