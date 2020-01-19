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影／繁花盛開美不勝收！太保花海春節假期最美

2020-01-19 11:51聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣太保市公所、太保市農會舉辦的「鼠稻幸福」太保市花海節今天登場，25公頃花海受目前約盛開7成，二期播種的百日草及向日葵受氣候影響，預定1周後盛開，農曆春節將是 最佳賞花期。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘，太保市長黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞，及嘉義縣議員詹琬蓁、戴光宗，今天都參加花海節開幕式，太保市農會及各產銷班也到場展售地方特色農產品，許多民眾也進入花田，以七彩花田為背景拍照。

翁章梁說，太保花海節已進入第6年，一個活動能連續舉辦5年以上， 代表這個活動是成熟、成功的，而且受到地方熱情支持，太保花海區域達25公頃，每年春節假期都吸引許多民眾回嘉賞花，絕對是春節走春、拍照最佳去處。

「歡樂鼠不完！」黃榮利說，今年有機米專區花海以「金鼠」為主題，金鼠來嘉讓大家財源滾滾、健康、歡樂滿滿，今年花海節規畫彩虹花道、太陽花海及綜合花海三大主題，並設有稻草童玩區，讓小朋友能在稻田裡玩耍。

主辦單位表示，兩週前播撒的第二波花籽，受連續一周陰雨影響，百日草及向日葵都還未開花，預計春節假期 百花盛開，將是最適合觀賞期。花海節預定到29日閉幕，開閉幕日都有親子DIY公仔彩繪、開運鼠燈籠DIY等，平時有農特產及伴手禮專區，歡迎遊客賞花同時品賞採購太保市最優質農特產。

太保市花海節今天登場。記者卜敏正/攝影
太保市花海節今天登場。記者卜敏正/攝影
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太保市長黃榮利(左三起、嘉義縣農業處長許彰敏，農會總幹事黃麗貞(右二)稱讚土豆世...
太保市長黃榮利(左三起、嘉義縣農業處長許彰敏，農會總幹事黃麗貞(右二)稱讚土豆世家的有機花生健康好吃。記者卜敏正/攝影
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太保市花海節今天登場。記者卜敏正/攝影
太保市花海節今天登場。記者卜敏正/攝影
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太保市花海節今天開幕，嘉義縣長翁章梁太保市長黃榮利都到場同歡。記者卜敏正/攝影
太保市花海節今天開幕，嘉義縣長翁章梁太保市長黃榮利都到場同歡。記者卜敏正/攝影
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太保市花海節今天登場，許多民眾帶小朋友進入花田拍照。記者卜敏正/攝影
太保市花海節今天登場，許多民眾帶小朋友進入花田拍照。記者卜敏正/攝影
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花海節春節嘉義

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