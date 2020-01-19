雲縣府效法企業管理方法5S 清出文件高1.75座101大樓

雲林縣去年6月開始效法企業管理方法5S，來打造優質辦公環境、提升工作效率，實施半年多來，總計清出垃圾總重量約51.52頓、清出文件累積高度約為1.75座101大樓高。

縣府行政處長林孟儀表示，所謂5S即「整理、整頓、清掃、清潔及教養」，保留需要的東西、清除不需要的東西、東西定位標示用畢歸位、清掃工作場所保持整潔美觀，養成良好習慣遵守規定提升辦公品質。

林孟儀提到，改善前後差異最大、進步最多的工務處、水利處，原本桌上資料堆積到看不到人頭，通道狹窄堆滿雜物，現已清除改善，恢復正常的辦公環境，獲得最佳進步獎。

縣長張麗善說，為有效推動5S計畫，特邀請雲林科技大學教授鄭博文教授教育訓練，半年來清出垃圾總重量約51頓，相當於34台轎車重量。

清出文件總重量為4萬0159.5公斤，相當於849.2公尺，約為1.75座101大樓高度，另環境滿意度問卷分析結果，整體滿意度整體分數顯著上升11.86%，辦公環境大幅改善。

縣府考評結果由農業處、人事處、社會處拔得頭籌獲得特優獎；行政處、勞工處、政風處、城鄉處、民政處、計畫處獲得優等獎；文化觀光處等其他單位獲得佳作獎。