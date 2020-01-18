超羨慕的課程 南女中學生喝咖啡學AI人工智慧

如何讓學生學習AI人工智慧？台南女中開了門咖啡課，引領學生利用數據建數學模組，學會選豆；並跨領域教學，培養學生專題研究能力。從種樹、採收、烘焙、沖泡到擺盤。今年更將結合科技，用儀器協助辨味，也用數據說出不同的咖啡味，讓學生快樂學習人工智慧。

台南女中教務主任胡瑞原表示，新課綱重視生活科技，而AI人工智慧也是未來生活科技的趨勢。但人工智慧的學習基礎是數學，為了讓課程結合生活，引發學生學習興趣，因此開了「人工智慧咖啡go」的課程，為產業轉型奠定人力培育的基礎。

為期1年的咖啡課分兩學期，每周兩堂課，結合化學、國文、美術、家政、科技，跨領域教學，第一堂從種咖啡樹開始，課程包含、採收、豆處理、烘焙、沖泡咖啡、品嘗咖啡、成分分析、咖啡甜點製作、擺盤、攝影、修片，從價格認識公平交易，以及利用數據分析，來挑選瑕疵豆，讓學生從手作中學到大數據的概念。國文老師張佩娟並引領學生從手作中，寫出滋味與感受，讓人工智慧走入文學、藝術領域。學生何如琁寫著「苦澀與甘甜的交融，沖成一杯熱騰騰的人生。」

數學老師洪士薰說，目前咖啡豆的篩選仍採人工，沒有機器篩選，為此，團隊自行摸索，從一堆堆的咖啡豆中篩選出瑕疵豆，透過小數據結合成大數據，也找到以數據篩選瑕疵豆的竅門，和可能面對的問題。

學生楊惠如、羅淳玲等人說，起先看到老師名單中有美術課老師，認為但一定有趣、好玩，因此選讀，但上了課發現老師在教函數、統計，而且聽不太懂，覺得滿難的，但內容多元化，愈上愈覺得有趣，喜歡上咖啡課。也有學生因這門課認識AI人工智慧，引發學習興趣，未來想專攻。有學生說，雖然講到程式、化學時，聽不太懂，但多了接觸與學習，相當有趣也收穫滿滿。

美術老師王政凱說，學生一開始時不習慣喝咖啡，會問有沒有糖或蜂蜜，但課程中會讓學生喝喝不同咖啡，到了期末，看到學生有不一樣的態度，會去品味細微的味道。有學生也回饋，自己的態度不一樣了，更會去注意生活中細微的事物。