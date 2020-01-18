不忍台南一棟棟草菇寮被拆除 這群小學生搶救草菇產業
南大附小彩虹斑馬志工隊親師生，今天搭火車到台南新營，再轉公車至柳營果毅後草菇寮，將研究3個月的拯救草菇建議書，透過大海報向柳營區長李宗翰及6戶菇農報告，菇農感謝孩子們發起拯救草菇大作戰，表示會持續這份產業，讓草菇更有榮景。
南大附小老師張景傑表示，因發現柳營果毅後草菇寮一棟棟被拆除，決心帶著學生認識草菇產業，也希望能為草菇產銷盡點心力。去年10月先帶著學生到果毅後了解草菇現況，接著又到台中新社香菇園考察，也指導學生透過SWOT分析及擬定USED對策，將具體建議寫在大海報向菇農報告。
學生陳畇蓁說，大家絞盡腦汁才把書面報告內容轉換成大海報，因為字要變少、語意又須清楚，真是一大挑戰。學生郭晉愷表示，老師教大家寫POP字體，跟一般寫字的方式不一樣，寫錯一個字整張海報就要重寫，雖然壓力大卻很有成就感。學生蔡子瑩說，大家畫了草菇吉祥物菇嬤和菇吉祖孫2人，象徵草菇一代一代永續傳承。
柳營區長李宗翰感謝南大附小學生關心柳營果毅後的草菇產業，表示將協調各相關單協助菇農，希望草菇能成為柳營的農產品代表。草菇阿嬤王陳秀娥及菇農感謝孩子們發起拯救草菇大作戰，「我們會努力讓草菇發揚光大」。
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