通車了！台南下營南外環道今辦謝土 方便民眾走春

耗資5.3億元歷時2年興建的「台南市下營南外環道路新闢工程」，去年12月底完工，黃偉哲市長年初1月2日先行檢視工程品質，且經工務局初驗合格，下營區長姜家彬考量春節期間活絡地方交通，今天下午1點舉行謝土儀式，祈求地方繁榮發展、平安穩定，並在下午5時起開放通車，歡迎返鄉民眾共同來這條寬廣舒適平坦「環營南路」走春。

下營南外環道路總長度3.267公里，寬度20公尺，雙向各配置1線汽車道、1線機車道及兩側人行步道，銜接下營北外環市道174線，向南往大埤社區後轉向東直行，橫交行經南56-1、南59、中山路、大埤中排水、下營排水及急水溪排水等處後銜接東側外環道台19甲線。

通車後可紓解下營市區交通壅塞，可分流車輛並迅速通往台84線麻豆交流道等地，形成完整的外環系統，有助於下營地區整體發展性。

下營南外環道路經地方共識命名為「環營南路」，取「歡迎來下營」趣味意涵，區長姜家彬為祈求地方四時無災、通車平安順暢，今天邀請議員、地方里長及社區理事長，並恭請神威顯赫上帝爺公保佑，共同在南外環道與中山路二段舉辦謝土祭拜儀式。