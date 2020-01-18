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影／「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書發表三代林佳慧接棒

2020-01-18 18:10聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

嘉義市文化路夜市排隊名店-林聰明沙鍋魚頭，躍上國際Netflix「世界小吃」節目，讓世界看到嘉義，沙鍋魚頭店執行長第三代傳人林佳慧，下午發表「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書，從父親林聰明與母親手上接下象徵傳承檜木球棒，與市長黃敏惠及議長莊豐安等來賓，分享創業品牌故事，黃市長誇讚林聰明父女是嘉義光榮也是台灣光榮。

逾一甲子林聰明沙鍋魚頭，是受歡迎排隊名店，傳承三代，林聰明沙鍋魚頭不只民眾愛吃，政商名流、大陸客也愛，包括前總統陳水扁、馬英九， 總統蔡英文都愛呷這味，是過年熱賣美食小吃 。

一間從亭仔腳到國際舞台小吃店，獨樹一格擄獲消費者，到底有什麼魅力？從老醫館騎樓下大鍋菜，到引領嘉義傳統美食，林佳慧費時1年寫三代創業經營故事，與阮劇團下午在嘉創園區新嘉義座勇氣書房舉行新書發表會。

市長黃敏惠、議長莊豐安、新科立委王美惠及文化局長蕭柏勳等來賓祝賀，林聰明說，賣油湯沒什麼了不起，就是專注用心，秉持良心道德；林佳慧從父親林聰明與母親手上接下象徵傳承檜木球棒，展現KANO精神，棒棒相傳一棒比一棒強，林佳慧獻花父母感恩； 黃敏惠說「林聰明沒什麼了不起做到了不起」；林聰明夫婦與林佳慧帶來賓，戴魚兒帽象徵游向世界，讓世界看見嘉義。

林佳慧述說林家創業故事，談到創業艱苦哽咽，她撰述從祖父第一代路邊攤至今三代經營故事，對食物美味堅持，堅守職人精神家訓，還有對家鄉土地情感，為傳承三代好滋味，創新品牌重視員工教育訓練，員工要上藝術潛力及英文課等，目前5個館約50名員工，許多客人慕名而來，甚至遠從國外來品嘗；首刷新書禮附錄別冊「世界小吃，回嘉呷飯啦！」，介紹嘉義40餘家巷仔內美食，書本由日日學文化出版。

嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧，下午發表「林聰明沙鍋魚...
嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧，下午發表「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書，與市長黃敏惠等來賓大合照。記者魯永明／攝影
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嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧，下午發表「林聰明沙鍋魚...
嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧，下午發表「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書，帶來賓，戴魚兒帽象徵沙鍋魚頭游向世界，讓世界看見嘉義。記者魯永明／攝影
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嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭店執行長第三代傳人林佳慧(中)，發表「林...
嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭店執行長第三代傳人林佳慧(中)，發表「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書，從父親林聰明(右)與母親手上接下象徵傳承的檜木球棒。記者魯永明／攝影
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嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭店執行長第三代傳人林佳慧(中)，發表「林...
嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭店執行長第三代傳人林佳慧(中)，發表「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書，從父親林聰明(右)與母親手上接下象徵傳承的檜木球棒。記者魯永明／攝影
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嘉義小吃創業

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