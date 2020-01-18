影／嘉縣鹿草鄉迎春市集 小小拍賣官萌翻天民眾搶喊價

嘉義縣鹿草鄉公所為迎接新年來到舉辦迎春市集活動，今日上午在公所前廣場熱鬧展開，集結在地社區、學校擺攤同樂，更設有童玩趣味闖關，只要集滿5個遊戲戳章，即可參加戳戳樂，抽到「金蛋」則有機會能獲得大獎。

活動中最吸睛的為鄉內4間幼兒園輪流在現場以「慈善拍賣會」形式，推出各自準備的商品，並將義賣所得捐助給弱勢團體，商品種項豐富，有孩童認真介紹是「阿公種的無噴灑農藥蔬菜」、手工餅乾及遙控汽車等，由孩童開出競標底價，開放現場民眾喊價。

在拍賣會開始前，鹿草鄉鄉長楊秀玉已站在舞台前，興奮的拿著錢包等待喊價，現場民眾參與踴躍，在孩童剛介紹完產品，喊出底價不久，隨即有民眾喊價搶購，喊價3次後，現場若未喊出更高價後，孩童則專業的拿起槌子敲桌，大喊「成交」，盡責的小拍賣官模樣可愛又吸睛，吸引無數現場民眾圍觀。

楊秀玉表示，鹿草鄉已舉辦迎春市集多年，每年總吸引許多民眾前來遊玩，希望透過活動在農曆年前凝聚社區力量，讓大家感受年節歡樂的氛圍，今年更推出大型的戳戳樂與皮影戲偶DIY，邀請民眾前來闖關、試好手氣，並以各種素材剪裁組裝、製作，學習操作自己的皮影戲偶。