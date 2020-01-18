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嘉縣消防局歡慶成立20週年 孩童搶玩火災避難VR體驗

2020-01-18 16:55聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

成立20週年的嘉義縣消防局，今日上午舉行119消防節表揚典禮暨消防局成立20週年歷史回顧展，現場除了表揚全國消防等5個獎項外，更設計一系列闖關活動邀請民眾同樂，如雲嘉南首創的VR實境體驗、孩童能實際練習以水柱射水等活動，以寓教於樂方式將防災觀念向下扎根。

表揚典禮由嘉義縣長翁章梁親自主持，並頒發全國消防、消楷模鳳凰獎、全國災害防救志工菁英獎、消防楷模獎、終身奉獻獎等獎項，頒獎後端出上頭放滿消防車裝飾，慶祝20週年的紀念蛋糕，由現場來賓歡唱生日快樂歌，氣氛歡樂、溫馨。

翁章梁說，從歷史資料展來看，在照片上可以看到消防局的設備已逐漸加強，畢竟涉及民眾的生命安全，若是設備加強一分、危險相對就減少一分，政府將全力支持消防設備越漸茁壯。

看到歷史照片，翁章梁表示，過去他認為消防員需俱備十八般武藝，因設備不足，以往消防人員如同特技演員般，得一邊架著竹梯，一邊拉水帶搶救，不僅在考驗搶救人命時刻，也考驗個人體力。

因應消防局20周年，消防局前馬路更封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年除設置火災避難演練的VR實境體驗，更有體驗搭乘雲梯車、水柱射水等關卡，現場許多家長一早便帶著孩子前來共襄盛舉，場面相當熱鬧，孩童直呼「好刺激！好好玩！」透過遊戲不僅能親身體驗，也能藉此提升防火避難知識。

嘉義縣消防局指出，明日上午將開放民眾至縣內各鄉鎮市的消防駐地參觀，歡迎民眾前往鄰近消防隊參觀，更加認識消防人員第一線的工作狀況，加深消防分隊與在地連結。

嘉義縣消防局今日上午將馬路封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年設...
嘉義縣消防局今日上午將馬路封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年設置火災避難演練的VR實境體驗，更有體驗搭乘雲梯車、水柱射水等關卡，孩童玩得不亦樂乎。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣消防局今日上午將馬路封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年設...
嘉義縣消防局今日上午將馬路封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年設置火災避難演練的VR實境體驗，更有體驗搭乘雲梯車、水柱射水等關卡，孩童玩得不亦樂乎。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣消防局成立20週年，今日上午舉行119消防節表揚典禮，頒獎後，由嘉義縣長翁...
嘉義縣消防局成立20週年，今日上午舉行119消防節表揚典禮，頒獎後，由嘉義縣長翁章梁（右四）及消防局局長呂清海（右五）帶領現場來賓歡唱生日快樂歌，現場氣氛歡樂。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣消防局今日上午將馬路封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年設...
嘉義縣消防局今日上午將馬路封街舉辦「消防護照集章」闖關活動，共有6大關卡，今年設置火災避難演練的VR實境體驗，更有體驗搭乘雲梯車、水柱射水等關卡，孩童玩得不亦樂乎。記者黃晴雯／攝影
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翁章梁嘉義

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