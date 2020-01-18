影／台南新化年貨大街登場 黃偉哲「大口試吃」衝買氣

歡慶台南年-新化年貨大街今天舉辦開幕儀式，由長期以來一直在台南推廣街舞文化OA舞團熱力開場，湧入滿滿的人潮，市長黃偉哲表示，活動要越辦越好，今年活動只有6天，但期盼衝出去年9天的業績。

開幕儀式由市長黃偉哲率領市府團隊與貴賓們一起將金鼠造型的鑰匙，插入禮物盒，在掌聲中，「金鼠迎春」圖樣隨之出現，象徵著「金鼠報喜、迎春納福」，也祈求鼠年能風調雨順、國泰民安，農作物大豐收，每個人都能在新的一年收穫滿滿，幸福一整年。

黃偉哲隨後也發紅包，以及巡視攤位試吃，沿途和攤商及民眾互動，帶動現場人氣。

今年活動會場有「熊」出沒、身高9米的巨型泰迪熊-禁衛軍，座落在大目降廣場草坪區， 超可愛萌樣，吸引遊客的目光，市府貼心的在武德殿內同時設置泰迪熊拍照專區，吸引民眾爭相拍照，成為打卡熱點，為新化年貨大街營造出可愛氛圍。

經濟發展局表示，為讓消費者買的安心、逛的開心，年貨大街嚴選歷年來合作績優廠商，同時衛生局於活動期間配合食品衛生安全稽查，為消費者食品安全把關，另外安全管理暨清潔維護也都有完善規劃，以提供消費者安心購物環境；而虎頭埤風景區等週邊景點也配合年貨大街活動推出門票優惠等特惠方案，觀光旅遊局更貼心規劃台南年貨採買行春遊行程，以方便民眾來台南買年貨兼觀光。

台南新化年貨大街今年有170攤，有南北貨及伴手禮的菁華區，滿足消費大眾多樣化的需求，主舞台區每天有精彩節目，今天街舞比賽表演率先登場，另外也邀請了GJ-蔣卓嘉(創作才子)、李佳歡(穿透系女聲)、阿喜-林育品(宅男女神)、黃偉霖及新化在地出生的張亦馨、金曲獎歌手嚴詠能等藝人，同時辦理親子寫生比賽，書法名師現場揮毫，滿費贈送春聯，洋溢新年的歡樂氣氛。