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品牌服飾贈80萬提貨券 台南分店封舘讓家扶兒選新衣

2020-01-18 16:43聯合報 記者周宗禎／即時報導

服飾品牌NET今天贈送80萬提貨券給北台南家扶中心，台南市新營、佳里、永康分店同步封舘，讓家扶兒選新衣，「暖身又暖心，助貧戶過好年。」

「以往都是穿二手衣過年，沒想到今年有新衣服，還可以選自己喜歡的，真開心」，受贈提貨券的陳姓男童開心笑著說，終於可以挑選自己喜歡的，他選了一款保暖的新外套，期待新年穿新衣。

業者封館邀請家扶兒選購自己喜歡的新衣。家扶表示，這是繼八八風災後第七次接受提貨券捐款，累計金額已高達560萬元。

家扶表示，出身於雲林東勢的NET董事長黃文貞，對兒時只有在新年才能買新衣的記憶深刻，在創業有成後，特別關心弱勢兒，多年來總選擇在農曆春節前為弱勢兒贈新衣並賦予孩子能選擇自己喜愛的款式，今年再度捐出80萬元提貨券予北台南家扶，但一向默默行善的他並未出席捐贈儀式。

家扶中心表示，為方便家扶兒選購新衣，並於永康、新營及佳里店安排封館作業，部份孩子不知如何著手選購時，NET門市工作人員也都會陪伴在旁適時給予意見，體貼之情令人感動。

陳姓男童家住仁德就讀小六，父母親相繼離世，由祖母獨自照顧，祖母表示年紀大了，只能做手工和清潔打掃的工作勉力維持生活，因收入不多，能省則省，衣服大都在家扶拿二手衣；陳童很懂事，知道阿嬤賺錢很辛苦，從來不會吵著要買新衣服，當獲贈NET禮卷可挑選喜愛的衣服時，表示超開心，他選了一件保暖的外套，希望能穿久一點，看著孫子開心的笑容，阿嬤說很感謝NET及家扶的協助。

家扶中心統計，目前扶助近1000戶的弱勢家庭中，近65％為單親，近15％為隔代教養家庭。列中低及低收入戶家庭近50％。一成家戶中無工作人口，近七成為僅一名工作人口，平均月入低於25K的高逹73%，孩子各項教育及生活負擔已是家長們極沉重的壓力。

家扶表示，社工於訪談時往往可發現孩子們穿著不合身、或已過短的長褲、衣服，而多數家長也只能挑選民眾捐贈的二手衣服來因應孩子的需求，能獲贈NET提貨券讓孩子選購新衣實在令人高興，現場只見家長陪著滿心雀躍的孩子吱吱喳喳的討論要買什麼款式的衣服，呈現出難得的歡樂氣氛。

北台南家扶主任莊淑惠表示，十分感謝黃董事長的愛心，本次獲贈的80萬元提貨券，將讓400童受惠，每名兒少約獲2000元的金額可自由選購其喜歡的新衣，歷年來受惠的家扶兒則已逾3000人次。家扶除感謝黃董事長的愛心捐贈外，同時也呼籲單親、隔代教養…致無力維生，家中有18歲以下需要扶助的兒少，可攜戶口名簿、所得稅及不動產證明到各地家扶申請扶助，家扶愛心專線：06-6324560。

品牌服飾贈80萬提貨券，台南分店封舘讓家扶兒選新衣。記者周宗禎/攝影
品牌服飾贈80萬提貨券，台南分店封舘讓家扶兒選新衣。記者周宗禎/攝影
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品牌服飾贈80萬提貨券，台南分店封舘讓家扶兒選新衣。記者周宗禎/攝影
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品牌服飾贈80萬提貨券，台南分店封舘讓家扶兒選新衣。記者周宗禎/攝影
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