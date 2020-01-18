鹿仔草文化藝術基金會贈近2千本圖書 盼提升學童閱讀力

鹿仔草文化藝術基金會今日上午在嘉義縣鹿草鄉鹿草國小舉辦贈書儀式，為提高閱讀興趣，帶動閱讀風氣，鹿仔草文化藝術基金會贈送56萬元圖書，提供鄉公所圖書館、鹿草國中及鄉內6所國小。

鹿仔草文化藝術基金會購入近2千本圖書，由遠流、親子天下等出版商提供近2年出版，或得獎近3年出版的書單，並讓受贈單位能依照各校需求選書，因此，獲贈的圖書為新書，也是最符合校內孩童閱讀的書籍。

鹿仔草文化藝術基金會董事長張威珍表示，期待各校教師善用圖書資源，成為書香班級與學校；另一方面希望家長也能一同閱讀，以身作則成為孩子閱讀的榜樣，盼透過閱讀，令鹿草更美好，鹿草鄉的孩子更優質。

鹿仔草文化藝術基金會指出，鹿草鄉出生人口數不斷減少，孩子減少的情況下，更因關注孩子的教養，1本書能帶孩子看見不同的世界，閱讀能增進知識，擴充視野，甚至能透過閱讀促進思考，改變生活，許多親子教育專家認為，孩子能自主閱讀，養成良好的閱讀習慣，便能打下良好基礎，未來的進步將顯而易見。