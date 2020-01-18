嘉義市集團結婚 55對新人參加幸福一輩子

嘉義市第38屆市民集團結婚，今天在嘉義市著名景點「森林之歌」舉辦，55對新人參加，人數歷年最多。市長黃敏惠證婚時說，一個承諾，就是一輩子的幸福，期待新人們一生相伴。

黃敏惠表示，嘉義市民集團結婚，今年55對新人參與，創歷來最多。新人們不要忘了此時此刻來自親友們滿滿的祝福，因為有愛絕對不同，「一個承諾，就是一輩子的幸福」，婚姻過程有甘有苦，都要繼續努力往前走。

新人郭煜騰及黃雁琳代表所有新郎新娘用印，小倆口經由朋友介紹認識，男方為矽品工程師，女方為蘭潭國中的校護。

黃雁琳說，因為投緣，加上相互包容，即便偶爾會有小鬥嘴，但彼此都會在生活中給予驚喜，因此決定今年參加集團婚禮，相守一生。

另一對新人王瓏勳、李莉雯，相較其他人交往數年才結婚，半年前在一場聯誼活動中相識，就決定相守一生。

王瓏勳表示，他在台電工作，老婆莉雯是護理師，不知是老婆被他電暈了，還是他被老婆下了愛的猛藥，在半年前相遇的那一刻，兩人就發現遇到對的人。

姐妹市的新竹市府民政處長倪冠勛代表市長林智堅擔任介紹人，並贈送每對新人微波爐。嘉義市議長莊豐安擔任主婚人，也致贈每對新人氣炸鍋，祝福天下有情人，終成眷屬。

嘉義市政府則贈送32寸液晶電視，嘉義市城隍廟特別準備註生娘娘加持的「金鏟子」，祝福新人們早生貴子。