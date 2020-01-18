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台南帝王獅子會送春節紅包 慰問佳里榮家與百歲人瑞

2020-01-18 16:27聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市「帝王獅子會」春節前夕到佳里榮譽國民之家慰問百歲人瑞送紅包、健康水果禮盒，會長李東源下午表示，獅友為三位百歲人瑞提前賀節，他還親手製作開運金幣，「讓長輩感受到獅子會熱情問候及關懷之意」。

獅子會友除了陪百歲人瑞長輩聊天，會長李東源也為長輩洗腳按摩，百歲人瑞很開心，感謝獅子會的照顧，氣氛溫馨和樂。李東源說，家有一老如有一寶，希望藉由獅子會的努力募集人力物資，為勞苦功高榮民長輩送溫暖。

獅友也前往榮家內失智各單元區關懷長輩，對失智區內懷舊佈置十分讚賞，見到滿面笑容獅友，長輩們十分窩心，邀請參觀；李東源表示，看到長輩們如此有元氣、活力的樣子，對佳里榮家的照顧品質十分有信心。

佳里榮家主任白永成表示，台南市帝王獅子會投入公益不遺餘力，感謝獅子會關懷榮民長輩善心不落人後，發揮「行善不落人後，做好事不能少我一人」愛心，讓榮民長輩開心過好年。

佳里榮家表示，目前長輩平均年齡85歲，現住家區內百歲人瑞長輩共有3名，最高齡103歲盧伯伯，三位人瑞長輩平日作息規律，飲食由營養師規劃清淡營養菜單，固定時間做復健運動，延緩身體功能老化，照服員也會按時推長輩到家區內陽光公園及療癒花園曬曬太陽、散散步，長輩常保好心情，這就是百瑞人瑞維持健康的長壽秘訣。

台南帝王獅子會慰問佳里榮家與百歲人瑞。圖/李東源提供
台南帝王獅子會慰問佳里榮家與百歲人瑞。圖/李東源提供
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李東源為人瑞洗腳按摩。圖/李東源提供
李東源為人瑞洗腳按摩。圖/李東源提供
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榮民失智

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