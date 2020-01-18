影／台南仁德新春嘉年華熱鬧 晚間點亮大花燈邀你打卡

台南市仁德區公所今天在仁德運動公園舉辦「2020喜迎新春 樂不思鼠仁德新春嘉年華系列活動」，結合藝文表演、草地親子野餐、名家贈春聯、公益環保市集周邊活動，還「首度打造專屬於仁德的幸福花燈」，傍晚5點將辦亮燈儀式，花燈持續到情人節周末，延續新春浪漫氣氛。

區長黃素美表示，這次活動首度規畫多元內容，有花燈區、舞台區、草地區、市集區、春聯區，依照不同年齡層的遊客量身打造。

她說，草地野餐區預約報名送精美野餐墊，邀請餅乾老師帶領親子在草地上野餐互動，進行說故事及「紅包燈籠」DIY。

公益環保市集區有「濤人絹印手做」帶來手感印刷的布春聯、紅包絹印體驗，把自己親手印刷的手感溫度帶回家；「柏瑋藝術工作室」販售由咖啡膠囊做成的環保藝術模型。

觀光工廠有「虹泰水凝膠世界」、「台南‧家具產業博物館」；多元性別族群有「Nay工藝坊×原住民手作」、「越南x印尼新住民市集」、「中華醫大USR計畫」由鄭博真博士帶來於嘖嘖平台群眾募資成功的─《愛穿裙子的阿旺》、《不愛穿裙子的美莉》，是國內第一套出版性別平等與多元文化教育台灣原創繪本，現場也有桌遊跟互動哦！；「仁德區圖書館 為愛朗讀」推廣閱讀互動送好禮。

美食區甜點類有「柚見甜點」、「虎山雷創意蛋塔」、「橘太郎雞蛋糕」、「亞洲餐旅學校」的手沖拉花咖啡；鹹食有「二空眷村美食」、「古早味市集」等讓您吃遍古今中外、大江南北。

尤其在地知名花燈藝師藍永旗為仁德量身打造，為仁德量身打造由高5公尺噴水池1座及高3公尺的天鵝6座組成的幸福花燈，將天鵝作為燈飾主角，象徵祈福平安，搭配燈光噴水池，營造幸福浪漫氛圍。