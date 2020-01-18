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影／奇美博物館戶外「影子作品」亮相 成打卡新景點

2020-01-18 14:27聯合報 記者周宗禎／即時報導

奇美博物館請來義大利「影子大師」法布吉歐．康納利（Fabrizio Corneli）在博物館北側台南都會公園荷花池畔草坪創作《此刻．永恆》光影作品今天亮相，來一場「與太陽最詩意的對話」。

法布吉歐創作前歷時1年實地觀測，作品位置精算經緯度，會隨太陽運行呈現完全不同光影，上頭的字樣「此刻．永恆」英文搭配蝴蝶意象，上午是「FOREVER」、下午出現「JUST NOW 」：博物館要打造成最特別浪漫的打卡新景點。

奇美博物館表示，「有影無影？影子魔幻展」推出贏得好評，唯一戶外作品《此刻．永恆》今天登場，由享譽國際的義大利影子大師法布吉歐．康納利來台現地創作，作品隨著太陽運行呈現上午與下午完全不同的光影之美。

館方表示，趕在農曆新年前完成，希望民眾過年來館走春時，感受新穎的光影藝術。今天博物館也舉辦春日茶會，歡迎從義大利遠道而來的藝術家，並邀請民眾在公園綠地踏青休憩，佇足欣賞這件光影之作。

戶外影子創作難度極高，沒有可控制的穩定光源，必須掌握太陽的變化多端，尋找日光與影子之間存在的規律。

館長郭玲玲指出，法布吉歐堪稱是全球運用陽光創作影子的第一把交椅，透過複雜的數學邏輯計算日照時間，加上豐厚的美學文化底蘊，才得以完成饒富哲理、融入自然的藝術創作。

法布吉歐表示，作品是由一些小型的鋼件結構垂直矗立於牆上，透過太陽的軌跡在壁面描繪出影子，上午會出現「Forever（永遠）」及一隻飛舞的蝴蝶，下午則出現「Just（只是）now（現在）」，藉此呈現時光流逝中「瞬間的永恆之美」。

為了創作專屬奇美博物館的作品，法布吉歐研究了台南經緯度與日照的關係，從發想到完成共耗時一年之久。

郭玲玲表示，由於作品依附太陽而生，所以作品成影亦隨著日照時間而改變，藝術家可以精準算出「每年何月何日何時何分」擁有最清楚的成影。大體而言，每月21日上午、下午各有一個最佳觀賞時間（除了6、7月無法成影），其中又以2月21日和10/月21日能夠看到最清晰的文字圖案，十分有趣。

她說，作品甚至「會跟隨大自然一起呼吸，無論文字是否成影、是否扭曲變形或幻化為各種造型，都是民眾欣賞與觀察的驚喜」，歡迎到博物館戶外的台南都會公園荷花池畔，散步或野餐，慢慢感受作品隨著時間推進的趣味變化。

另「有影無影？影子魔幻展」還有兩件心新作品，受網紅喜愛的「藍色鏤空立方體」換上新裝！由巴基斯坦藝術家阿妮拉．卡尤姆．阿嘎（Anila Quayyum Agha）所創作的《給自己的花－青綠色》，原是透過藍色鏤空立方體的中心光源，在天花板及白色牆面投射出滿滿的伊斯蘭圖騰影子，象徵伊斯蘭文化與各文化交會，沒有性別、種族與文化的隔閡。

而去年阿嘎來台布展，從北到南看見許多樹林，映入眼簾的全是綠色，因此，她希望在原作中加入綠色元素，讓作品在飄洋過海來到奇美博物館後，有了融合台灣印象的獨特新生命。館方與阿嘎討論，決定在展覽前期保留作品原貌，展期中段再將牆面全塗為綠色，以符合藝術家的想法。館方強調，背景全部變為綠色，與選舉政治沒有任何關係。

另一件《流影》作品也推陳出新，結合聲光與機械科技，透過光球讓觀者在悠揚的悅音中感受光影變化。此波更新特別選用國際小提琴家、奇美藝術獎得主曾宇謙拉奏的《恩斯特：夏日最後玫瑰變奏曲》作為配樂，光點明滅隨著古典樂炫技的音符節奏變化舞動，民眾可以將光球視為舞伴，恣意遊蕩在旋律中與影共舞，享受一場虛實之間的感官饗宴。完整訊息可上官網查詢：www.chimeimuseum.org。 

網友喜愛的「藍色鏤空立方體」作品，選後背景全改為綠色。記者周宗禎/攝影
網友喜愛的「藍色鏤空立方體」作品，選後背景全改為綠色。記者周宗禎/攝影
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義大利「影子大師」法布吉歐．康納利在博物館北側台南都會公園荷花池畔草坪創作《此刻...
義大利「影子大師」法布吉歐．康納利在博物館北側台南都會公園荷花池畔草坪創作《此刻．永恆》光影作品今天亮相。記者周宗禎/攝影
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義大利「影子大師」法布吉歐．康納利在博物館北側台南都會公園荷花池畔草坪創作《此刻...
義大利「影子大師」法布吉歐．康納利在博物館北側台南都會公園荷花池畔草坪創作《此刻．永恆》光影作品今天亮相。記者周宗禎/攝影
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奇美博物館義大利藝術家

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