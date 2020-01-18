台南六甲落羽松自然祕境景點 黃偉哲：感謝觀光客發掘

「2020繽紛落羽松-浪漫曾文遊」今天在台南市六甲區林鳳營落羽松森林舉辦開幕儀式，台南市長黃偉哲、立法委員葉宜津、立法委員當選人賴惠員及市議員吳通龍等貴賓，共同為落羽松季揭開序幕，行銷六甲繽紛落羽松、曾文區特色景點及農特產品，黃偉哲表示，六甲落羽公

黃偉哲說，很高興能夠來到六甲落羽松園區農創市集的開幕，這裡已經成了全國性的景點，是地方自然的祕境，不是經過市府刻意去創造的六甲落羽松，前人種樹後人乘涼，無心插柳柳成蔭的一個天然景觀秘境，很開心經過許多觀光客的發掘，讓市府有這個機會，能夠把這個園區給開創起來。

另外，六甲區公所和曾文區各公所能夠攜手齊心協力，不僅是六甲落羽松大家喜歡看，周邊的許多區域，包括蓮花世界，包括其他區的美景，也都串起旅遊景點連線，台南市政府希望藉著規畫安排，導引觀光客去更多的地方，讓旅程更加充實，將來還會把一些公共設施弄得夠完善，停車、公廁或者是攤販區，做得更井然有序，讓旅客乘興而來，更加滿足而歸，這點是我們也會持續的進一步，來把地方創生的這個概念把它融入。

六甲區公所表示，今年的落羽松森林特別不一樣，不只有一串紅及波斯菊等花草的襯托，還有環保局美學班利用環保素材製作的各種可愛小動物現身落羽松森林，於林鳳營火車站、林鳳營故事館、落羽松森林一帶都可以發現他們的身影，包括了迎賓熊、蛋蛋雞、小豬、陸龜等好萌小動物及向日葵風車組，另外，在最佳拍照地點也有裝設看板，推薦民眾停留駐足與美麗落羽松合影。