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浪漫嘉義市民集團結婚 55對新人森林之歌走紅毯接吻

2020-01-18 13:37聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

「愛你愛妳!真愛屬於你!」2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術景點「森林之歌」甜蜜舉行，全部55對新娘新郎，一對對走紅毯，接受市長黃敏惠及議長莊豐安等貴賓祝福，新人們通過接吻及哄娃娃測驗，完成婚禮，接受眾人祝福，場面浪漫溫馨。

台灣省商會秘書長王良新嫁女兒，掌上明珠王韻智與女婿蘇域灝，參加集團結婚，王良新夫婦與家人陪伴觀禮，見證女兒浪漫婚禮幸福甜蜜時刻。新人郭煜騰及黃雁琳代表新郎新娘用印。陳又銘及原珮文愛情長跑10年，是高師大體育系班對，交往過程像跑馬拉松，去年參加日本名古屋女子馬拉松，決定結婚。

市長黃敏惠以證婚人身分為新人福證，議長莊豐安擔任主婚人，姐妹市新竹市政府民政處長倪冠勛代表市長林智堅擔任介紹人，新科立委王美惠等來賓觀禮；國定古蹟嘉市城隍廟準備註生娘娘加持的「金鏟子」，祝福新人早生貴子，提升國家「競爭力」； 面對老化少子化，報名集團結婚55對新人創新紀錄，讓黃市長及來賓笑容滿面。

結婚賀禮，市府送「32吋液晶電視」；議會贈「精美氣炸鍋」；新竹市政府送「微波爐」，嘉義郵局送「個人化郵票」及「青花磁碗盤組」；萬年水塔公司送「高級對匙」、地藏庵贈「雙喜對杯」，還有錄影及照片，價值逾萬元以上。

市府另致贈經註生娘娘加持的緣粉(緣份深厚)、春仔花(象徵吉祥)及紅棗、花生、桂圓、瓜子(意喻早生貴子)；香格里拉室內樂團營造會場熱鬧、喜悅氣氛；崇仁醫專30名女學生擔任親善大使，引導新人步向幸福甜蜜的未來；北興國中童軍在場維持會場秩序，結婚禮成大合照，象徵「真愛」完美結局。

2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術...
2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術景點「森林之歌」甜蜜舉行，全部55對新娘新郎。圖／市府提供
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2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術...
2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術景點「森林之歌」甜蜜舉行，全部55對新娘新郎。圖／市府提供
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台灣省商會秘書長王良新(右)嫁女兒，掌上明珠王韻智(左二)與女婿蘇域灝(左)參加...
台灣省商會秘書長王良新(右)嫁女兒，掌上明珠王韻智(左二)與女婿蘇域灝(左)參加集團結婚，王良新夫婦陪伴觀禮，見證女兒浪漫婚禮幸福甜蜜時刻。記者魯永明／攝影
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2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術...
2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術景點「森林之歌」甜蜜舉行，全部55對新娘新郎。記者魯永明／攝影
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2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術...
2020嘉義市第38屆市民集團結婚，上午在阿里山林業鐵路及文化資產管理處裝置藝術景點「森林之歌」甜蜜舉行，新人們通過接吻及哄娃娃測驗。記者魯永明／攝影
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嘉義市民集團結婚，市長黃敏惠(左二)以證婚人身份為新人福證，議長莊豐安(右二)擔...
嘉義市民集團結婚，市長黃敏惠(左二)以證婚人身份為新人福證，議長莊豐安(右二)擔任主婚人，姐妹市新竹市府民政處長倪冠勛(右)代表市長林智堅擔任介紹人。記者魯永明／攝影
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集團結婚婚禮新竹黃敏惠

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