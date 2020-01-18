離台南市區最近森林 新化林場100周年攝影比賽徵件

中興大學新化林場今年設立100周年，為發揚百年林場教育文化傳承精神，推廣森林教育與生態旅遊，辦理新化林場百年風華攝影比賽，廣邀社會大眾參加，歡迎所有來到森林的朋友，以新化林場風景、人物、植物、動物、昆蟲之特色為攝影題材，拍出新化林場100周年的經典照片。作品一律以6吋X8吋彩色照片參賽，不得電腦合成，收件地址台南市新化區知義里口埤76號，新化林場100周年攝影比賽收，即日起至109年04月20日止，以郵戳章為憑。攝影比賽簡章可至中興大學新化林場官網下載報名。

中興大學新化林場原為水源涵養保安林，1920年6月2日獲核撥台南州新化郡新化街礁坑仔及大坑尾山林地面積340多公頃，作為台南演習林，提供教學試驗研究及學生實習。1954年原演習林管理處擴大改組為實驗林管理處，台南演習林改稱為「新化林場」。1975年起有計畫地進行熱帶樹木造林，現今150公頃桃花心木森林即當時栽植。

1979年中興大學園藝系在林場內設置熱帶果樹研究中心，陸續引進咖啡、可可、山刺番荔枝、人心果、荔枝等熱帶果樹栽培試驗，並作為園藝系學生熱帶實習農場。1996年台南縣觀光協會及中華日報社共同舉辦「新南瀛勝景」八景十勝的選拔活動，中興大學新化林場榮獲十景的第一名，即「台南後花園」美譽由來。