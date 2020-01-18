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離台南市區最近森林 新化林場100周年攝影比賽徵件

2020-01-18 13:26聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

中興大學新化林場今年設立100周年，為發揚百年林場教育文化傳承精神，推廣森林教育與生態旅遊，辦理新化林場百年風華攝影比賽，廣邀社會大眾參加，歡迎所有來到森林的朋友，以新化林場風景、人物、植物、動物、昆蟲之特色為攝影題材，拍出新化林場100周年的經典照片。作品一律以6吋X8吋彩色照片參賽，不得電腦合成，收件地址台南市新化區知義里口埤76號，新化林場100周年攝影比賽收，即日起至109年04月20日止，以郵戳章為憑。攝影比賽簡章可至中興大學新化林場官網下載報名。

中興大學新化林場原為水源涵養保安林，1920年6月2日獲核撥台南州新化郡新化街礁坑仔及大坑尾山林地面積340多公頃，作為台南演習林，提供教學試驗研究及學生實習。1954年原演習林管理處擴大改組為實驗林管理處，台南演習林改稱為「新化林場」。1975年起有計畫地進行熱帶樹木造林，現今150公頃桃花心木森林即當時栽植。

1979年中興大學園藝系在林場內設置熱帶果樹研究中心，陸續引進咖啡、可可、山刺番荔枝、人心果、荔枝等熱帶果樹栽培試驗，並作為園藝系學生熱帶實習農場。1996年台南縣觀光協會及中華日報社共同舉辦「新南瀛勝景」八景十勝的選拔活動，中興大學新化林場榮獲十景的第一名，即「台南後花園」美譽由來。

新化林場在2006至2011年由委外廠商經營，名稱為新化國家植物園。2017年委外合約期滿後中興大學回收校務基金自營，立即規畫學生實習館整修、步道修繕、涼亭木平台建置、森林生態環境復育營造，除提供農業相關學系師生實習及試驗研究外並提供民眾登山健行遊憩。2019年結合台南在地農業機關及青農合作推廣台南在地農特產品，建立夥伴關係與地方共榮發展；2020年設場滿100年，所在新化區也入選交通部觀光局台灣經典小鎮。

中興大學新化林場今年設立百年，舉辦攝影比賽。圖／新化林場提供
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攝影比賽中興大學實習

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