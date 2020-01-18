雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

雲林縣勞工育樂中心歷經多年，已有多處設施損壞，以促進民間參與公共建設（ROT）方案重新出發，由鵝媽媽清潔用品公司進駐投資，經重新整建後，打造「鵝童樂園」，今天開幕試營運，今起至過年期間入園全園免收費。

雲林縣政府勞工處長張世忠表示，雲林縣勞工育樂中心民國97年建置完成，緊鄰環球科技大學旁，環境清幽雅緻，除作為辦理各類教育訓練、會議講授、團康活動等場域外，也是附近居民休憩的好地方，曾經多次成為偶像劇取景、打卡的熱門地點。

張世忠表示，勞工育樂中心歷經十餘年使用後，部分內部及外部設施損壞，且有排水、照明不足等問題，依據「促進民間參與公共建設法」推動民間機構參與公共建設，與鵝媽媽清潔用品公司簽訂促參投資契約。

鵝媽媽清潔用品公司董事長陳宏杰表示，目前室內空間有雲林良品及文創商品展售，也有茶點輕食區、鵝媽媽清潔系列產品等；室外部分則是兒童休憩區，目前進行最後階段的組裝及再測試，有溜滑梯、旋轉天鵝及生態池等等，為回饋鄉親今起至過年期間全園免收費，年後門票縣民100元、非縣民150元，均可抵消費。