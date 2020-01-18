助弱勢限量99元加購土雞被秒殺 斗南年貨市集明天請早

雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並推出限量99元的土雞、紅面番鴨及10元的雞蛋加購，吸引大批購買人潮，限量加購商品才一小時就兌換一空，也為面臨景氣寒冬的社福團體產品刺激買氣。

斗南鎮長沈暉勛去年和縣議員蔡東富等地方人士首次舉辦斗南年貨市集活動，受到鎮民熱烈回響，今年擴大舉辦，並邀請13個社福團體擺攤促銷自行生產的年節產品，現場逾70個攤位吸引滿滿逛街人潮。

蔡東富表示，這次活動他充滿感激，感謝台野畜產、台蛋生技等企業提供促銷商品，刺激消費者購買社福團體的產品，民眾購買社福團體精心製產的產品，可獲愛心章一枚，憑愛心章即可以每隻99元加購紅面母番鴨或土雞一隻、酸菜禮盒每盒50元；雞蛋一袋10顆10元等，每枚愛心章限購一分加價商品，數量有限，集滿3枚愛心章免費加送雞肉鬆一罐。

沈暉勛說，民眾購買踴躍，限量100隻的土雞、400隻的紅面母番鴨等加購商品才一個小時就被兌換一空，明天年貨市集同一時間舉辦，上午9時30分開始兌換加購商品，今天沒換到的民眾，明天請早。