親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

助弱勢限量99元加購土雞被秒殺 斗南年貨市集明天請早

2020-01-18 12:52聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並推出限量99元的土雞、紅面番鴨及10元的雞蛋加購，吸引大批購買人潮，限量加購商品才一小時就兌換一空，也為面臨景氣寒冬的社福團體產品刺激買氣。

斗南鎮長沈暉勛去年和縣議員蔡東富等地方人士首次舉辦斗南年貨市集活動，受到鎮民熱烈回響，今年擴大舉辦，並邀請13個社福團體擺攤促銷自行生產的年節產品，現場逾70個攤位吸引滿滿逛街人潮。

蔡東富表示，這次活動他充滿感激，感謝台野畜產、台蛋生技等企業提供促銷商品，刺激消費者購買社福團體的產品，民眾購買社福團體精心製產的產品，可獲愛心章一枚，憑愛心章即可以每隻99元加購紅面母番鴨或土雞一隻、酸菜禮盒每盒50元；雞蛋一袋10顆10元等，每枚愛心章限購一分加價商品，數量有限，集滿3枚愛心章免費加送雞肉鬆一罐。

沈暉勛說，民眾購買踴躍，限量100隻的土雞、400隻的紅面母番鴨等加購商品才一個小時就被兌換一空，明天年貨市集同一時間舉辦，上午9時30分開始兌換加購商品，今天沒換到的民眾，明天請早。

雲林縣社會處長林文志表示，雲林縣有5萬多名身心障礙者，為求自力更生，許多身心障礙團體會輔導自製特色產品販售，今年受到景氣及選舉等因素影響，許多身障團體年節產品銷售不暢，呼籲各界將愛心化為實際行動，多多支持弱勢團體的年節禮盒，若想採購相關產品，可跟各弱勢團體洽詢或電洽雲林縣政府社會處（05）5523454。

雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並...
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並推出限量99元的土雞、紅面番鴨及10元的雞蛋加購，吸引大批購買人潮，縣議員蔡東富（右起）及其夫人洪惠玲、斗南鎮長沈暉勛大力為社福團體的年節產品推銷。
分享
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並...
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並推出限量99元的土雞、紅面番鴨及10元的雞蛋加購，吸引大批購買人潮，限量加購商品才一小時就兌換一空，也為面臨景氣寒冬的社福團體產品刺激買氣。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並...
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並推出限量99元的土雞、紅面番鴨及10元的雞蛋加購，吸引大批購買人潮，限量加購商品才一小時就兌換一空，也為面臨景氣寒冬的社福團體產品刺激買氣。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並...
雲林縣斗南鎮公所因應民眾採買年貨需求，今明兩天結合雲林縣社福團體舉辦年貨市集，並推出限量99元的土雞、紅面番鴨及10元的雞蛋加購，吸引大批購買人潮，限量加購商品才一小時就兌換一空，縣議員蔡東富（左三）呼籲今天沒加購的消費者明天早點來。記者陳雅玲／攝影
分享

愛心年貨雞蛋

延伸閱讀

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

匯聚各界愛心加碼年菜 斗南希望工場開心圍爐

特色燈會迎新春 雲林縣新春熱鬧到元宵

救土雞價格 業者自主屠宰5萬隻凍存

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

2020-01-18 12:10

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今天動工

2020-01-18 11:46

雲林家扶自強家庭喜獲購物金 開心採買年貨

2020-01-18 13:52

台南六甲落羽松自然祕境景點 黃偉哲：感謝觀光客發掘

2020-01-18 13:43

秒殺太平媽冬令營開幕 300名小朋友擠滿廟裡

2020-01-18 13:42

浪漫嘉義市民集團結婚 55對新人森林之歌走紅毯接吻

2020-01-18 13:37

離台南市區最近森林 新化林場100周年攝影比賽徵件

2020-01-18 13:26

雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

2020-01-18 13:19

嘉義長庚護理之家「青春不老秀」 長輩勁裝走秀迎新春

2020-01-18 12:40

失親兒想寵愛爸或媽一次 獅子會搭愛之橋為孩子圓夢

2020-01-18 12:13

「游於藝」梵谷特展 培育學生志工 推嘉縣藝術教育

2020-01-18 12:13

為偏鄉學童募集運動鞋 農曆年前小朋友收到新鞋笑開懷

2020-01-18 11:09

世界草莓金牌得主與生技公司合作 開發草莓美容精華露

2020-01-18 10:00

台南仁德新春嘉年華 花燈與多項熱鬧活動公所邀你參加

2020-01-18 09:34

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

「一群辛勤的螞蟻」 春節來到台南山上花園水道博物館

2020-01-18 08:43

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

台南小內閣大風吹？黃偉哲：過年後調整

2020-01-17 23:21

新建曾文溪大橋 國發會通過

2020-01-17 23:18

低價搶標、上淘寶買…燈會亂象多

2020-01-17 23:17

浪子變花燈王 打造「爵士好鼠」

2020-01-17 23:15

40歲以上教師 嘉縣補助健檢費

2020-01-17 23:14

黑絨烏骨雞 肉質好產蛋量高

2020-01-17 23:12

春節大眾運具優惠 雲林推特色燈會

2020-01-17 23:08

南部水情穩定 第一季用水無虞

2020-01-17 22:58

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

春節幕後英雄 清潔隊員搬廢棄大型家具搬到痠痛看醫生

2020-01-17 18:17

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

迎鼠年金鼠咬錢嘉義縣新春紅包曝光 翁章梁除夕前發放

2020-01-17 16:27

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

匯聚各界愛心加碼年菜 斗南希望工場開心圍爐

2020-01-17 13:57

台南員警結合善心人士企業 春節前發送物資送暖

2020-01-17 13:49

好像逛百貨公司！台南麻豆農會超市變時尚 明天新開幕

2020-01-17 13:32

特色燈會迎新春 雲林縣新春熱鬧到元宵

2020-01-17 13:24

春節搭嘉義市區公車免費 路邊停車格暫停收費5天

2020-01-17 12:58

黃偉哲小內閣大地震？傳至少6局處長換人

2020-01-17 12:00

觸口教育中心金鼠年前活動 週日邀民眾拿年畫看電影

2020-01-17 10:26
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

慰留雲林副縣長 斗六里長聯誼會懇託縣長

2020-01-17 15:41

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

饒慶鈴率勞軍團向駐守台東國軍弟兄拜年

2020-01-17 15:46

台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

2020-01-17 16:47

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top