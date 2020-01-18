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嘉義長庚護理之家「青春不老秀」 長輩勁裝走秀迎新春

2020-01-18 12:40聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義長庚護理之家今日上午邀請護理之家的長輩與家屬提前圍爐，特別為長輩舉辦「青春不老秀」，邀請長輩們盛裝打扮走秀，現場近百人到場同歡，提前感受春節的熱鬧溫馨氣氛。

嘉義長庚醫院院長林志鴻（前左）今日一身紅色書生打扮，在活動現場分送春節喜糖給長輩...
嘉義長庚醫院院長林志鴻（前左）今日一身紅色書生打扮，在活動現場分送春節喜糖給長輩們。圖／嘉義長庚醫院提供
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嘉義長庚醫院院長林志鴻致表示，嘉義長庚護理之家成立近10年，每年都舉辦新春圍爐活動，讓長輩與家屬在護理之家這個大家庭中團圓，在嘉義長庚護理之家舒適安全的照護環境下，每位長輩都像是最閃耀的星，在「青春不老秀」舞台上盡情展現自己。

長庚護理之家長輩平均年齡80歲，最年長為88歲，今日皆跳脫年齡限制，活動前認真挑選衣服、配件，在事前準備雖感到害羞，在逐漸喚起長輩們年輕時的記憶，各個都用心裝扮，為展現最亮眼的自己。

長輩在走秀時於紅毯展現寶刀未老的姿態，臉上都掛滿笑容，充滿活力，長輩們為今日活動用心打扮，有為迎接春節喜慶的紅色套裝、提籃裡裝著橘子象徵大吉大利的婦人，更有帶著青蔥盼「衝」出活力的老翁，各個神采飛揚，在紅毯上展現最自信的一面。

活動也特牌安排家屬為長輩奉茶表達孝道與感謝，由長輩發壓歲紅包給家屬彼此互道祝福，充滿溫馨的氣氛。嘉義長庚醫院營養師特別設計「麻油傳香年增壽」、「富貴迎春蒸龍魚」等年菜，配合長輩較方便吞嚥的軟質口感，以低油低糖少鹽，邀請長輩與家屬，共同品嘗營養美味的佳餚，健康圍爐喜迎農曆年。

嘉義長庚護理之家今日上午邀請護理之家的長輩與家屬，為長輩舉辦「青春不老秀」，長輩...
嘉義長庚護理之家今日上午邀請護理之家的長輩與家屬，為長輩舉辦「青春不老秀」，長輩們盛裝打扮走秀，現場近百人到場同歡，提前感受過年的熱鬧溫馨氣氛。圖／嘉義長庚醫院提供
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嘉義長庚醫院營養師特別設計「麻油傳香年增壽」、「富貴迎春蒸龍魚」等年菜，以較適合...
嘉義長庚醫院營養師特別設計「麻油傳香年增壽」、「富貴迎春蒸龍魚」等年菜，以較適合長輩吞嚥的軟質口感，搭配低油低糖少鹽，邀請長輩與家屬，共同品嚐營養美味的佳餚。圖／嘉義長庚醫院提供
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長輩在走秀時於紅毯展現寶刀未老的姿態，更有長輩扮起「格格」，臉上掛滿笑容，充滿活...
長輩在走秀時於紅毯展現寶刀未老的姿態，更有長輩扮起「格格」，臉上掛滿笑容，充滿活力。圖／嘉義長庚醫院提供
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