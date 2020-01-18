嘉義長庚護理之家「青春不老秀」 長輩勁裝走秀迎新春

嘉義長庚護理之家今日上午邀請護理之家的長輩與家屬提前圍爐，特別為長輩舉辦「青春不老秀」，邀請長輩們盛裝打扮走秀，現場近百人到場同歡，提前感受春節的熱鬧溫馨氣氛。

嘉義長庚醫院院長林志鴻（前左）今日一身紅色書生打扮，在活動現場分送春節喜糖給長輩們。圖／嘉義長庚醫院提供 分享 facebook

嘉義長庚醫院院長林志鴻致表示，嘉義長庚護理之家成立近10年，每年都舉辦新春圍爐活動，讓長輩與家屬在護理之家這個大家庭中團圓，在嘉義長庚護理之家舒適安全的照護環境下，每位長輩都像是最閃耀的星，在「青春不老秀」舞台上盡情展現自己。

長庚護理之家長輩平均年齡80歲，最年長為88歲，今日皆跳脫年齡限制，活動前認真挑選衣服、配件，在事前準備雖感到害羞，在逐漸喚起長輩們年輕時的記憶，各個都用心裝扮，為展現最亮眼的自己。

長輩在走秀時於紅毯展現寶刀未老的姿態，臉上都掛滿笑容，充滿活力，長輩們為今日活動用心打扮，有為迎接春節喜慶的紅色套裝、提籃裡裝著橘子象徵大吉大利的婦人，更有帶著青蔥盼「衝」出活力的老翁，各個神采飛揚，在紅毯上展現最自信的一面。