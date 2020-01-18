「游於藝」梵谷特展 培育學生志工 推嘉縣藝術教育

廣達文教基金會與嘉義縣政府在昨日上午聯合辦理108學年廣達《游於藝》校園巡迴展「擁抱梵谷 探索生命的調色盤」14校同盟展聯合開幕典禮，展期自去年7月30日到7月1日，在大林國小、永慶高中、竹崎高中、協志綜合高中等14所學校展出，每校展出時間約為3周。

廣達文教基金會《游於藝》年度辦理活動有「梵谷課程教師研習」、「學生導覽培訓」以及「梵谷畫作展覽活動」，其中「梵谷課程教師研習」邀請講師帶領教師進行梵谷畫作課程規畫與設計，而「學生導覽培訓」安排14所學校小尖兵到亞洲大學現代美術館導覽培訓。

同盟展希望透過梵谷特展，欣賞梵谷如何運用獨特筆觸與色彩，感受藝術家對生命與大自然的熱愛，此外，藉由《游於藝》巡迴展、教師研習營、藝術小尖兵導覽等活動，令藝術教育也能在資源匱乏的偏鄉萌芽，彌補學校在藝術教育的不足，盼「文化均富」的理念，充分落實在地方。

昨日活動為「梵谷畫作展覽活動」成果展，將49件梵谷知名畫作、導覽手冊等送達14所學校展出，由各校培訓的導覽小尖兵為全校師生導覽梵谷畫作。

嘉義縣自2010年起與廣達文教基金會合作，舉辦過「妮基特展」、「米勒特展」等，今年展出「梵谷特展」，超過130個學校參加《游於藝》活動，對嘉義縣學校的美感教育貢獻卓著。