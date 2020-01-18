失親兒想寵愛爸或媽一次 獅子會搭愛之橋為孩子圓夢

「一句我愛你，嘸免講出嘴....」一首耳熟能詳的台語歌，表達了失親兒對年年月月養護他們的父親或母親，在歲末年初之際，以手作文創感謝親人，長期致力於社會關懷的國際獅子會300D1區北英獅子會，今天更帶領孩子用愛獅吼，以「好」為元素，連聲吼出「好！好！好！」，以正面聲量迎接新的鼠年。

國際獅子會300D1區北英獅子會，去年由前會長鐘裘玟號召獅友捐贈愛心關懷車作為接送失親兒之用，今年由總監張秀華發起「卓越領導、快樂服務」的核心價值，以「好」為元素的理念，全力推動善的能量，由今年會長曹旆宸號召，帶領北英獅子會深度耕耘失親兒愛心園地，配合失親兒福利基金會嘉義服務處，發起「換我寵愛你」愛心公益。

「讓孩子懂得愛的回饋！」張秀華說，獅子會為讓失親孩子能懂得回報辛苦養護他們的父或母，了解單親的爸、媽，比一般父母更不容易，讓孩子懂得這個道理，才開辦這場「換我寵愛你」，換孩子來寵愛父或母，這是愛的交流和輪替，孩子必能更深刻了解愛的意義。

失親的孩子讓家長寫下他們最想要的禮物心願卡，再由獅子會來致贈心願的禮物及春節祝福紅包，一方面鼓勵學生精進學業、肯定自我，透過獅子會替孩子圓夢，感恩家長。

同時透過手工創作引導孩子省思，了解單親父母為孩子付出的辛勞，啟發孝順心，學習感恩；身兼雲林縣家園關懷協會執行長的北英獅子會獅姐吳靜盈，帶領芳香療癒團隊，教孩子學會基本的舒緩精油療法，好能幫爸媽療癒痠痛，增進親情。

孩子除了送給父或母親手工作品及北英獅子會的心願禮物，台南市普光慈善協會、德明牙醫診所醫師林德明、口湖順生藥局藥師洪肇順、廣味軒餐館、偉哥上菜外燴，也加贈生活物資、美食餐券及賀歲紅包。