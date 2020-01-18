來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

每逢春節假期，許多民眾都會到寺廟走春感受濃濃的年味，位在台南市中西區的普濟殿每年都會舉辦「府城普濟燈會」，堪稱是台南一年一度的盛事，也是吸引國內外遊客前往參觀的必逛行程，今年的燈會將從明天19日展到2月15日。

由於普濟燈會都會將五顏六色的手繪燈籠掛在廟埕以及一旁的國華街，來這裡的遊客抬頭就可以看見滿滿的創意燈籠，逐一欣賞，也因此成了普濟殿的特色，台南市政府日前還向普濟殿借鏡，受邀到日本大阪參展，深受日本人喜愛。

今年燈會主燈由台南藝術大學新銳藝術家林建志所創作，2020年恰好輪回到十二生肖之首的老鼠來當家，因此作者運用招財貓的形象與造型，設計製作今年的主燈「招財鼠」，在搭配著螢光燈的照射下，更有著繽紛歡樂的的效果。希望來到普濟燈會的大家，經由招財鼠的加持下，新的一年也都能事事順利，財源滾滾數不盡。

已經有350年歷史的普濟殿，是台南重要的信仰中心，今年燈會有1500顆來自全台各地的創意燈籠，成為府城春節的最大亮點。普濟燈會區域從民族路和國華街口，一直到普濟殿，沿著道路漫步，順著燈籠隧道在府城街頭逛逛，點燈的時間為每天晚上5點到11點。明天下午2點到5點半還有踩街嘉年華，燈會展覽則從明天展到2月15日，讓夜晚的台南多了濃濃年節的溫暖氛圍。

此外，國華街也屢次登上日本雜誌封面，台南市觀旅局表示，到普濟殿走春賞燈之餘也可探索一旁小吃林立的國華街，且鄰近海安路、正興街、神農街等景點，可順道走訪孔廟、台南市美術館、司法博物館等。