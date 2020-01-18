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外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

為偏鄉學童募集運動鞋 農曆年前小朋友收到新鞋笑開懷

2020-01-18 11:09聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市府副秘書長王揚智代表市長黃偉哲見證下，台南大遠百團隊昨天到左鎮國小、北門蚵寮與雙春國小捐贈偏鄉學童運動鞋作為金鼠農曆年的禮物。台南大遠百店長許俊明經理表示，趕在農曆年前把這份禮物及愛心送出，讓孩童們能擁有雙新鞋歡喜過新年。

市府副秘書長王揚智表示，市長黃偉哲和太太劉育菁很關注偏鄉學童的需要，為偏鄉學校引入外界社會資源，以補足偏鄉學童的需求，這次送愛心鞋活動在市長太太劉育菁用心的媒合及台南大遠百響應關懷偏鄉的活動下，讓學童能在農曆年前能拿到一雙新的運動鞋，開心過好年！

左鎮國小有幼兒園和一年級17名學生獲贈，校方表示，原則上是給有需要的學生，以前也有其他單位捐贈過，已經有受贈過的，就不重覆，讓資源可以給更多需要的人。

左鎮國小校長楊靜芳表感謝市長引入資源給左鎮國小學童，讓學童感受到社會的溫暖，期望學童們長大後能有回饋社會的心，也能幫助社會上有需要的人，讓愛循環！

台南大遠百為偏鄉學童募集運動鞋今年邁入第10年，已經募集1500雙運動鞋送給偏鄉學童，去年也完成第10屆「跑吧！我們一起向前衝」募鞋活動，號召來店顧客和善心人士一起響應這項公益活動，順利為台南市偏鄉國小的關懷學童們籌募到162雙運動鞋。

台南大遠百店長許俊明經理到台南市左鎮國小贈送給小朋友新鞋。圖／左鎮國小提供
台南大遠百店長許俊明經理到台南市左鎮國小贈送給小朋友新鞋。圖／左鎮國小提供
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台南大遠百送新鞋到偏鄉左鎮國小，台南市府副祕書長王揚智（後排左三）代表市長黃偉哲...
台南大遠百送新鞋到偏鄉左鎮國小，台南市府副祕書長王揚智（後排左三）代表市長黃偉哲到場贈送過年紅包。圖／左鎮國小提供
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偏鄉學校愛心黃偉哲

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